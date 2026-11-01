Силы обороны в октябре нанесли РФ рекордные потери и вернули больше территорий, – Зеленский

В октябре Силы обороны Украины нанесли российской армии рекордные потери за весь период полномасштабной войны. За месяц РФ потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военных.

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В то же время украинские защитники освободили 96,2 квадратного километра территории, что на 10,4 квадратного километра больше, чем смогли захватить оккупанты. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Какие потери понесла Россия в октябре

По словам президента, в течение октября российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих. Это рекордный показатель за все месяцы полномасштабной войны.

Также был зафиксирован рекорд суточных потерь. В частности, 21 октября российская армия потеряла 2250 военнослужащих.

Сколько территорий Силы обороны освободили в октябре

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские защитники продолжают возвращать захваченные Россией территории.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратного километра украинской земли. Это на 10,4 квадратного километра больше, чем российским оккупантам удалось захватить за тот же период.

Зеленский поблагодарил украинских защитников

Президент поблагодарил всех защитников и защитниц, воинов, бригады и подразделения за результат, которого удалось достичь в течение месяца.

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"Россия теряет. Мы сохраняем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны обходился агрессору максимально дорого", – отметил Зеленский.

Он также заявил, что для прекращения потерь России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатию.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины подвели итоги работы за октябрь, зафиксировав рекордные показатели эффективности с начала полномасштабного вторжения. Благодаря высокой интенсивности вылетов и высокой точности ударов октябрь стал самым продуктивным месяцем по количеству ликвидированных сил противника.