В оккупированном Крыму поздно вечером 16 ноября началась канонада взрывов. Так называемые власти полуострова заявили о новой атаке на Керченский мост, незаконно построенный российскими захватчиками.

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Один из военкоров противника утверждал, что в районе сооружения прогремело не менее 15 взрывов. От ударных волн в некоторых домах вылетели окна, передает Telegram-канал "Крымский ветер".

Тем временем в Exilenova+ опубликовали видео прилета по Крымскому мосту. Судя по этим кадрам, один из дронов (или ракет) попал прямо в арку – наверное в ту, что уже была наклонена после предыдущего удара рано утром 16 ноября.

В ночь на 17 ноября обстрел не только продолжился, но и, вероятно, привел к гораздо более масштабным результатам. В соцсетях предполагают, что пролет моста мог обрушиться вместе с аркой.

В Telegram-канале Dnipro Osint (Гарбуз) заметили, что на видео видно как минимум два точных прилета.

Коллаборант Сергей Аксенов, назначенный россиянами "главой республики Крым", подтвердил, что движение транспорта по Керченской переправе пришлось остановить. "Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", – призвал он.

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"Крымский ветер" предполагал, что по объекту попали четыре крылатые ракеты. Сообщество опубликовало видео четырех ярких взрывов, зафиксированных в Керчи.

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