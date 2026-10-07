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Силы обороны нанесли удар по аэродрому, пунктам управления БПЛА и другим целям противника — Генштаб

Иван Черленский
Иван Черленский
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Силы обороны нанесли удар по аэродрому, пунктам управления БПЛА и другим целям противника — Генштаб
Аэродром "Сеща" — одна из целей, пораженных Силами обороны. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В течение 6 октября и в ночь на 7 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины и в России. Поражения зафиксированы, в частности, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным Генштаба, в Брянской области РФ был поражён аэродром "Сеща". Масштаб нанесённого ущерба в настоящее время уточняется.

Силы обороны нанесли удар по аэродрому, пунктам управления БПЛА и другим целям противника — Генштаб

Аэродром "Сеща" на карте. Источник: Google Maps

Там же, в районе населенного пункта Гринево, украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника. Вблизи Элионки под удар попала радиолокационная станция.

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В районе Донецка Силы обороны нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских оккупантов.

Силы обороны нанесли удар по аэродрому, пунктам управления БПЛА и другим целям противника — Генштаб

В Генштабе рассказали о пораженных целях противника. Источник: Генеральный штаб ВСУ

В Запорожской области украинские военные нанесли удары по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки. Еще один КПУ был поражен в районе Горняка Донецкой области.

Кроме того, в районах Украинской и Кураховки Донецкой области были поражены командно-наблюдательные пункты российских войск.

На временно оккупированной территории Луганской области в районе Криничного украинские военные поразили склад материально-технических средств подразделения российских оккупантов. Вблизи Кондрючего был поражен склад горюче-смазочных материалов.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 6 октября украинские воины уничтожили 1690 российских оккупантов. Общие потери российской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигли 1 545 950 человек.

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