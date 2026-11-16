Силы обороны поразили Ильский НПЗ: в Генштабе раскрыли последствия атаки

16 ноября Силы обороны Украины поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод в России. Удар пришелся по самому сердцевинному процессу завода, масштабы ущерба сейчас уточняются.

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Это один из крупнейших НПЗ на юге России, а его продукция используется, в частности, для обеспечения вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

"НПЗ-пад продолжается: Силы обороны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод. Ноябрь для российской нефтепереработки превращается в настоящий "НПЗ-пад". Саратов, Кириши, Омск, Волгоград, Нижнекамск – и вот в ночь на 16 ноября очередь дошла до Краснодарского края", – написали в Генштабе.

Какие повреждения получил завод

Поражены установки атмосферно-трубчатой переработки нефти АТ-4, АТ-5, АТ-6 – именно с них начинается путь сырой нефти к готовому топливу. Под удар попал и комплекс производства автомобильных бензинов. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Что известно об Ильском нефтеперерабатывающем заводе

Ильский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге россии, способный перерабатывать около 6,6 млн тонн нефти в год. Его продукция используется, в частности, для обеспечения потребностей вооруженных сил рф. А расположение на юге делает завод особенно важным для армии: отсюда топливо доставляется кратчайшим путем к российским группировкам на фронте и в оккупированном Крыму. Выведенные из строя установки первичной переработки и бензиновый комплекс – это меньше топлива для техники, воюющей против Украины, и меньше нефтедолларов в бюджете кремля.Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала врага и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины.