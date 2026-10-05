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Силы обороны нанесли удар по месту запуска БПЛА, пункту управления и складу беспилотников противника — Генштаб

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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icon 2,2 т.
Силы обороны нанесли удар по месту запуска БПЛА, пункту управления и складу беспилотников противника — Генштаб
Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается. Источник: Скриншот

Силы обороны Украины 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, пункт управления и склад беспилотников.

Также украинские военные поразили узел связи и ремонтное подразделение армии РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Донецке поразили место запуска БПЛА и узел связи

В районе города Донецка Силы обороны Украины нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских подразделений.

Системное поражение таких объектов направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники и наносить ими удары по гражданской инфраструктуре Украины.

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Также в районе Донецка был поражен узел связи российского агрессора.

Какие объекты были поражены в Запорожской области

В районе Бердянска Запорожской области украинские военные поразили пункт управления противника и склад БПЛА российских оккупантов.

В районе Любимовки Запорожской области был поражён ремонтный подразделение армии РФ.

Поражены места сосредоточения живой силы

Украинские военные также нанесли удары по местам сосредоточения живой силы противника. Речь идет о районах Комыш-Зори в Запорожской области, Успенке в Луганской области и городе Донецке.

Работа по ключевым военным целям российских оккупантов продолжается.

Силы обороны нанесли удар по месту запуска БПЛА, пункту управления и складу беспилотников противника — Генштаб

Силы обороны поразили место запуска БПЛА. Источник: t.me/GeneralStaffZSU

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области.

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