Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам военной техники противника в Донецкой области – Генштаб

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Иллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическаяПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видео"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииИллюстрация - украинцы в ПольшеУкраинцам начнут "раздавать" паспорта страны ЕС по-новому: что нужно знатьОтключение света в Украине. ИллюстрацияНачались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийИллюстративное фото мужчина с военным билетомВ Одессе учителю отказали в отсрочке от мобилизации, он пошел в суд: чем все кончилось

Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам военной техники противника в Донецкой области – Генштаб

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
icon 195
Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам военной техники противника в Донецкой области – Генштаб
В районе Донецка поразили место запуска ударных БПЛА. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам российских оккупантов. В течение 13 октября и в ночь на 14 октября Силы обороны поразили несколько целей в Донецкой области.

Среди них — объект, который российские войска использовали для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В районе Донецка поразили место запуска ударных БПЛА

В Генеральном штабе сообщили, что в районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов.

Поражение таких объектов должно систематически снижать способность российских войск наносить удары по гражданской инфраструктуре на территории Украины.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 14,9 т.
"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
icon 14,9 т.
"О потерях можно догадаться": Z-блогерша рассказала, как 16 операторов БпЛА ВСУ остановили несколько тысяч российских оккупантов. Видео
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 3,2 т.
Россия массировано атаковала Украину ракетами и дронами, силы ПВО сбили 119 целей: последствия в областях. Фото
icon 3,2 т.
Россия массировано атаковала Украину ракетами и дронами, силы ПВО сбили 119 целей: последствия в областях. Фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 3,0 т.
Россия запустила за ночь по Украине 39 баллистических ракет и дроны: Зеленский указал на циничное нарушение "энергетического перемирия" и обратился в США
icon 3,0 т.
Россия запустила за ночь по Украине 39 баллистических ракет и дроны: Зеленский указал на циничное нарушение "энергетического перемирия" и обратился в США

В Донецкой области были поражены склады материально-технических средств РФ

Кроме того, в районах Поповой Балки и Горняка Донецкой области Силы обороны нанесли удар по складам материально-технических средств российских подразделений.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам военной техники противника в Донецкой области – Генштаб

Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам материально-технических средств противника в Донецкой области. Источник: t.me/GeneralStaffZSU

Силы обороны нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и складам военной техники противника в Донецкой области – Генштаб

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по врагу, уничтожая технику и живую силу противника. Так, 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года украинские защитники нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойВооруженные Силы УкраиныГенеральный штаб ВСУ
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться