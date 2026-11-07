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Силы обороны поразили в Брянской области две пусковые установки ОТРК "Искандер" и "Панцирь-С1" – Генштаб

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
228
Силы обороны поразили в Брянской области две пусковые установки ОТРК "Искандер" и "Панцирь-С1" – Генштаб
ОТРК "Искандер". Источник: wikipedia.org

Силы обороны нанесли удар по способности России продолжать ракетный террор против украинцев. За минувшие сутки в Брянской области были поражены сразу две пусковые установки ОТРК "Искандер".

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Также удалось проредить российскую ПВО, а на временно оккупированных территориях Украины уничтожены вражеские склады и место сосредоточения российских операторов дронов. Об этом сообщили в ГШ ВСУ.

В Брянской области РФ уничтожены пусковые установки для "Искандеров"

В ГШ напомнили россиянам старый мем российской пропаганды, которым Москва пыталась запугать Запад: фразу "Не смешите наши "Искандеры".

Ныне, подчеркнули в Генштабе, этим изделиям российского ВПК уже совсем не до смеха – по крайней мере, двум из них, которые были размещены в Брянской области РФ.

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Силы обороны поразили в Брянской области две пусковые установки ОТРК ''Искандер'' и ''Панцирь-С1'' – Генштаб

В ГШ сообщили о поражении ОТРК "Искандер"

"Хорошая новость пришла из Брянской области, где были поражены две пусковые установки ОТРК "Искандер". Степень нанесенного ущерба еще уточняется, но значение этого удара понятно уже сейчас. Каждая выведенная из строя установка ""Искандер" уменьшает способность армии РФ наносить баллистические удары по украинским городам", – подчеркнули в ГШ.

Поражение было осуществлено в период "6-го и в ночь на 7-е ноября".

В это же время Силы обороны били и по другим важным целям врага.

В частности, в той же Брянской области под удар попал зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", один из тех, что должны были прикрывать российские объекты с воздуха. Так что вскоре из этого российского региона может поступить больше хороших новостей.

Несладко пришлось врагу и на временно оккупированных территориях

"Не обошлось без "логистических потерь" для оккупантов на Луганщине, где были поражены склады материально-технических средств РФ в районах Сокологорска и Заайдаровки. А в Запорожье, в районе Новобогдановки, достали место сосредоточения вражеских операторов БпЛА. Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет", – подчеркнули в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что украинские военные поразили два склада боеприпасов российских оккупантов в Запорожской области. Также под удар попали пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов противника на Донетчине.

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Потери России в войне с УкраинойВойна в УкраинеУкраинаГенеральный штаб ВСУВооруженные Силы Украины"Искандер"
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