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Силы обороны поразили "Нептунами" производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
705
Силы обороны поразили "Нептунами" производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб
Силы обороны поразили "Нептунами" производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб

В ночь на 13 ноября украинские военные нанесли ракетные удары по объектам в Ростове-на-Дону, связанным с производством и обслуживанием беспилотников российской армии. Для атаки использовали береговой ракетный комплекс ВМС ВСУ "Нептун".

Под удар попали производство ударных дронов, место их хранения и сервисный центр, где ремонтируют и обслуживают БПЛА для фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты поразили в Ростове-на-Дону

Ракетные войска Военно-морских сил ВСУ поразили сразу три объекта, связанные с беспилотниками.

В частности, под удар попало производство ударных БПЛА тактического уровня ООО "Ионос", а также место хранения беспилотников этого предприятия.

Еще одной целью стал сервисный центр БПЛА ООО "Аэро-Хит". Там российские военные ремонтируют и обслуживают дроны, которые используют на фронте.

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Силы обороны поразили ''Нептунами'' производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб

Карта. Источник: Скриншот

В Генштабе объяснили цель ударов

Поражение производства, склада и сервисного центра направлено на нарушение сразу нескольких этапов обеспечения российской армии беспилотниками.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры для подрыва военно-экономического потенциала противника и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

 

Силы обороны поразили ''Нептунами'' производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб

Инфографика. Источник: Генштаб

Силы обороны поразили ''Нептунами'' производство, склад и сервисный центр БПЛА в Ростове – Генштаб

Пост. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области РФ Силы обороны поразили позиции радиолокационной разведки вражеской армии. Поражены РЛС "Небо-СВУ", радиолокационный комплекс "Сопка-2" и передвижная вышка 40В6.

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