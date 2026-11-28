В ночь на 28 ноября дроны Сил обороны снова наведались в Россию. В Ростовской области РФ они повторно поразили Новошахтинский НПЗ, а в Самарской – ЛПДС "Самара".

Видео дня

На обоих объектах вспыхнули масштабные пожары. Кадры с мест собрал Telegram-канал Exilenova+.

Поражен Новошахтинский НПЗ

О очередном поражении Новошахтинского НПЗ в Exilenova+ сообщили еще в 01:25 ночи.

"СОУ только что повторно поразили Новошахтинский НПЗ. В городе слышны взрывы, местные жители фиксируют зарево в районе завода", – говорилось в сообщении.

Учитывая, как разгорался огонь, авторы канала спрогнозировали к утру "дымовой завесой накроет город".

"Сильно горит, вероятно, поражен резервуар", – писали в Exilenova+ около 2 часов ночи.

РЕКЛАМА

Главные истории дня

В российскком независимом издании ASTRA также пришли к выводу, что поражен Новошахтинский НПЗ.

"Новошахтинск Ростовской области, как ранее сообщали местные СМИ, под атакой тяжелых дронов. В районе местного НПЗ фиксируется пожар. Жители Новошахтинска сообщают о сильных взрывах и жалуются, что оповещения пришли уже после начала атаки, а воздушная сирена не звучала. OSINT-аналитик ASTRA, изучив видео, подтверждает вероятный пожар на НПЗ и возгорание резервуаров с топливом: горит в направлении Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. Насколько серьезны повреждения – определить невозможно", – отмечалось в сообщении.

РЕКЛАМА

Это уже вторая масштабная атака на Новошахтинский НПЗ за неделю.

После предыдущего прилета 23 ноября в Генштабе ВСУ заявили об уничтожении 20 горизонтальных резервуаров, повреждении 21 горизонтального и 11 вертикальных резервуаров, а также участке трубопровода.

Новошахтинский НПЗ находится примерно в 7–15 км от государственной границы Украины, перерабатывает до 5,6–7,5 млн тонн нефти в год, подключен к системе магистральных нефтепроводов "Транснефти"; имеет железнодорожную инфраструктуру; располагает нефтеналивным терминалом в Ростове-на-Дону; использует собственный флот танкеров типа "река – море".

РЕКЛАМА

Удар по ЛПДС "Самара"

Ровно в 2 часа ночи в Exilenova+ рассказали о прилете по еще одной важной цели – на этот раз в Самарской области.

"Только что Силами обороны Украины повторно поражена ЛПДС "Самара" в Самарской области", – говорилось в сообщении.

РЕКЛАМА

В ASTRA также писали о возможном поражении и последующем возгорании на ЛПДС "Самара" возле поселка Просвет.

Местные жители утверждали, что зарево от пожара видно на десятки километров вокруг.

ЛПДС "Самара" – это линейная производственно-диспетчерская станция, целый комплекс, который обеспечивает работу нескольких нефтеперекачивающих станций и участков магистральных трубопроводов.

РЕКЛАМА

ЛПДС принимает нефть из нескольких магистральных трубопроводов, хранит ее в резервуарном парке (71 резервуар), а также смешивает разные сорта нефти для получения требуемых характеристик, в том числе экспортной смеси Ural и перекачивает нефть дальше по трубопроводной системе.

ЛПДС работает с 1957 года, включает в себя станцию смешения нефти и две нефтеперекачивающие станции – "Самара-1" и "Самара-2". Площадь производственного комплекса – более 216 гектаров.

"ЛПДС "Самара" важна для транспортировки российской нефти и формирования экспортных потоков. Ее работа влияет на поставки сырья по магистральным нефтепроводам", – констатировали в ASTRA.

До нынешней ночи по ней прилетало 25 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 ноября российскую Тульскую область атаковали ударные дроны Сил обороны Украины. Поражен Ефремовский завод синтетического каучука: вспыхнул масштабный пожар.

Предприятие задействовано в производстве компонентов ракетного топлива, в частности для ОТРК "Искандер".