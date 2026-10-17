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Силы обороны атаковали предприятие в Ростовской области, которое производит дроны для армии Путина – Генштаб

Анна ЯкубецАнна Якубец
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Силы обороны атаковали предприятие в Ростовской области, которое производит дроны для армии Путина – Генштаб
Иллюстративное фото. Украинские военные. Источник: Генштаб

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери. Так, украинские военные нанесли удар по российскому предприятию "Робоавиа", которое производит беспилотные летательные аппараты для российской армии.

Также был поражён склад материально-технического обеспечения ракетной бригады противника. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение 16 октября производственно-складского здания российского предприятия "Робоавиа", расположенного в районе населенного пункта Ленина Ростовской области РФ. Это предприятие, которое разрабатывает и производит беспилотные летательные аппараты для российской армии.

Ленина Ростовской области РФ на карте.Источник: Google Maps
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Также в Генеральном штабе пояснили, что поражение инфраструктуры этого предприятия направлено на затруднение производства и поставок БПЛА для российских войск.

Кроме того, 12 октября 2026 года Силы обороны нанесли удар по складскому зданию материально-технического обеспечения подразделения, входящего в состав ракетной бригады противника, в районе населенного пункта Латыши Брянской области РФ.

Латиши Брянской области на карте.Источник: Google Maps

"Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.

Силы обороны нанесли ряд потерь оккупантам.Источник: Генеральный штаб ВСУ

Другие потери оккупантов

В ночь на 16 октября Силы обороны Украины поразили вражескую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" стоимостью примерно 100 миллионов долларов. Она располагалась в районе населенного пункта Магри Краснодарского края РФ. Это дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона.

Станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение таких средств снижает способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

Кроме того, 15 октября и в ночь на 16 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов оккупантов. В частности, под прицелом оказались две радиолокационные станции захватчиков, станция РЭБ и телекоммуникационные вышки противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии. В частности, в Брянской области РФ поврежден железнодорожный мост через реку Унеча. А на временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные нанесли удар по складам материально-технических средств противника.

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