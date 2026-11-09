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Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" армии РФ во временно оккупированном Бердянске. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
750
Силы обороны поразили подразделение "Рубикон" армии РФ во временно оккупированном Бердянске. Видео
Украинский ударный БПЛА «Вампир». Иллюстративное фото

Силы обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по подразделению российского подразделения "Рубикон" в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Операцию провели совместными усилиями нескольких украинских военных и специальных подразделений.

О проведении операции сообщила Группировка войск (сил) "Юг", которая также опубликовала видео поражения. В сообщении отметили, что российский объект находился на расстоянии 107 километров от линии боевого соприкосновения.

Совместная операция

К поражению российского подразделения привлекли батарею беспилотных авиационных комплексов Группировки войск (сил) "Юг" Harpy Group, Службу внешней разведки Украины, Центр специальных операций "А" СБУ и 412-й отдельный полк беспилотных систем.

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Украинские подразделения действовали совместно, координируя свои усилия во время операции. Группировка войск "Юг" подчеркнула, что российские оккупанты больше не могут рассчитывать на безопасный тыл даже на значительном расстоянии от фронта.

Поражение в тылу

По информации военных, Силы обороны Украины способны выявлять и поражать российские цели далеко от линии фронта. На этот раз целью стало подразделение "Рубикон", находившееся во временно оккупированном Бердянске.

Расстояние до линии боевого соприкосновения составляло 107 километров. Операцию провели по единому замыслу с привлечением сил беспилотных систем и специальных служб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Силы обороны поразили завод под Санкт-Петербургом, который производит топливо для "Искандеров". Позже Генштаб раскрыл подробности.

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