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Силы обороны поразили пункт управления, место запуска БПЛА и склады противника – Генштаб

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
486
Силы обороны поразили пункт управления, место запуска БПЛА и склады противника – Генштаб
Украинские военные, иллюстративное фото

22 октября и в ночь на 23 октября украинские военные атаковали ряд объектов российской армии. Среди целей – место запуска ударных беспилотников и склады боеприпасов.

О результатах операций сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что украинские защитники продолжают наносить удары по ключевым военным целям, несмотря на проблемы со связью Starlink/StarShield на определенных скоростях.

В частности, под удар попало место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российской армии в районе Донецка. Как отметили в Генштабе, поражение таких объектов ограничивает возможности противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.

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Также украинские военные поразили пункт управления подразделения возле Громового во временно оккупированном Крыму.

В Донецкой области под удар попали склад боеприпасов в районе Горняка, склад БПЛА возле Свердлового и склад материально-технических средств в районе Бердянского. Также Силы обороны нанесли удары по складам материально-технических средств российской армии в районах Балкового и Ореховки Запорожской области.

В Генштабе отметили, что уничтожение запасов вооружения и материально-технических средств затрудняет обеспечение российских подразделений и снижает их способность вести боевые действия.

Кроме того, украинские защитники атаковали район сосредоточения личного состава подразделения из состава "Рубикон" возле Каменки Запорожской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за сутки 22 октября российская армия потеряла еще 1830 военнослужащих. По состоянию на утро 23 октября общие потери РФ в личном составе с начала полномасштабного вторжения достигли 1 574 620 человек.

По данным Генштаба, за сутки также были уничтожены 54 артиллерийские системы, 2067 беспилотников оперативно-тактического уровня, 447 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

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