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Силы обороны поразили пункты управления, станцию ​​РЭБ и учебный центр сержантов врага – Генштаб

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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Силы обороны поразили пункты управления, станцию ​​РЭБ и учебный центр сержантов врага – Генштаб
Иллюстративное фото. Источник: Скриншот

Силы обороны продолжают уничтожать важные для российской армии объекты на территории Украины и РФ. На днях защитники нанесли удар по пунктам управления и станции РЭБ оккупантов.

А в Херсонской области наши бойцы уничтожили учебный центр сержантов противника. Подробности обнародованы в Генеральном штабе ВСУ.

"Вчера и в ночь на 10 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по ряду военных объектов российской армии", – говорится в сообщении.

Результаты операций

В районе Переможного в Запорожской области и Докучаевска в Донецкой области украинские военные нанесли удары по пунктам управления российских оккупационных подразделений.

Также под удар попала российская станция радиоэлектронной борьбы вблизи Труханового в Брянской области РФ.

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Силы обороны поразили пункты управления, станцию ​​РЭБ и учебный центр сержантов врага – Генштаб

Инфографика

Кроме того, в районе Хорлева в Херсонской области Силы обороны нанесли удар по учебному центру, где готовили сержантов российской армии.

"Также были поражены объекты технического и материального обеспечения вооруженных сил РФ. В районе Суходольска в Луганской области нанесен удар по ремонтно-восстановительной базе, а в районе Чистякового в Донецкой области – по складу горюче-смазочных материалов", – подчеркнули в Генштабе.

Также украинские военные нанесли удар по двум складам материально-технического обеспечения российских оккупантов. Один из них находился вблизи Родинкового в Донецкой области, другой – в районе Боровеньок в Луганской области, где, помимо запасов, хранилось инженерное оборудование.

"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует!", – отмечается в сообщении.

Силы обороны поразили пункты управления, станцию ​​РЭБ и учебный центр сержантов врага – Генштаб

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, что 8 октября и в ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины 4 октября и в ночь на 5 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. В частности, под удар попали места хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, пункт управления и склад беспилотников.

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