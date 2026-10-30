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Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК "Искандер-М" в Курской области – Генштаб

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
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Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК "Искандер-М" в Курской области – Генштаб
Пусковая установка ОТРК "Искандер-М". Источник: Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать военную технику и важные объекты оккупантов на территории РФ и ТОТ Украины. Минувшей ночью Силы обороны поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области.

Также под прицелом оказались, в частности, склады боеприпасов и склад материально-технических средств. Подробности обнародовали в Генеральном штабе ВСУ.

"29 октября и в ночь на 30 октября подразделения Сил обороны Украины поразили пусковую установку ОТРК "Искандер-М" в Курской области РФ, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтные подразделения противника", – говорится в сообщении.

Подробности поражения целей на Курщине и ТОТ

В Генштабе ВСУ уточнили, что пусковая установка была поражена в районе Фатежа на Курщине. Она находилась возле места перегрузки баллистических ракет.

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Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК ''Искандер-М'' в Курской области – Генштаб

Пусковая установка ОТРК "Искандер-М". Источник: Генштаб

Кроме того, украинские военные нанесли удары по ряду объектов российской армии на временно оккупированных территориях:

– складам боеприпасов возле Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области;

– складу материально-технических средств в районе Беловодска Луганской области;

– ремонтному подразделению оккупантов возле Рубежного;

– ремонтно-восстановительной базе противника в районе Писаревки в Луганской области.

Силы обороны поразили пусковую установку ОТРК ''Искандер-М'' в Курской области – Генштаб

Карта. Источник: deepstatemap.live

Почему удары важны для Украины

Наши защитники подчеркнули, что уничтожение каждой пусковой установки "Искандер-М" ослабляет способность оккупационной армии обстреливать украинские города баллистическими ракетами.

Удары по ремонтным подразделениям препятствуют восстановлению поврежденной техники и ее возвращению к боевым действиям, а уничтожение складов боеприпасов ограничивает огневые возможности оккупантов.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины. Дальше будет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 27 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Украинские подразделения поразили склады боеприпасов российской армии возле населенного пункта Дяково на Луганщине и Огороднего на Донетчине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 22 октября и в ночь на 23 октября украинские военные атаковали ряд объектов российской армии. Среди целей – место запуска ударных беспилотников и склады боеприпасов.

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