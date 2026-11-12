Силы обороны поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Генштаб

Силы обороны Украины системно наносят удары по российской нефтеперерабатывающей промышленности, лишая противника важных ресурсов для ведения войны. С 30 октября под удар попали пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также несколько предприятий поменьше.

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Украинские военные достали объекты даже в отдаленных от фронта регионах, в частности в Сибири. О результатах ударов сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Какие российские НПЗ оказались под ударами

С 30 октября украинские "дальнобойные санкции" достали Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский нефтеперерабатывающие заводы. Все они входят в пятерку самых мощных в России.

Кроме того, под удары попали Новокуйбышевский и Саратовский НПЗ. В Генштабе подчеркивают, что Силы обороны системно выводят из строя российские нефтеперерабатывающие предприятия.

Удар по крупнейшему НПЗ России в Омске

11 ноября на Омском нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар после поражения подразделениями Сил обороны Украины. Предприятие расположено почти в 2500 километрах от украинской границы.

Омский НПЗ является самым мощным в Российской Федерации. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год, а глубина переработки составляет около 99%.

Завод обеспечивает российскую армию топливом, необходимым для ведения войны против Украины.

Какие повреждения зафиксировали на Киришском НПЗ

В ночь на 9 ноября украинские военные поразили ООО "Кинеф" ("Киришинефтеоргсинтез") в Ленинградской области.

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Предприятие имеет установленную мощность около 20 млн тонн нефти в год и обеспечивает более 6% всей нефтепереработки России. Завод производит широкий перечень нефтепродуктов, в частности топливо для нужд российской армии.

В результате удара повреждены установка атмосферно-трубчатой переработки нефти (АТ), установка первичной переработки нефти ЭЛОУ и две установки охлаждения.

Саратовский НПЗ остановил работу после атаки

Еще раньше, 7 ноября, Силы обороны поразили ПАО "Саратовский НПЗ". Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Оно работает на нужды военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

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На заводе повреждены единственная установка первичной переработки нефти АВТ-6, две установки гидроочистки топлива, трубопроводы и резервуар объемом 10 тысяч кубометров. В резервуаре возникло возгорание.

После поражения работу предприятия остановили.

Как удары по НПЗ влияют на Россию

В Генштабе отмечают, что поражение установок первичной переработки сокращает производство топлива для российской армии и уменьшает доходы, за счет которых РФ финансирует войну.

В Силах обороны подчеркивают, что расстояние больше не защищает российские объекты от украинских ударов – независимо от того, расположены они в Сибири или в более близких к Украине регионах.

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Также в Генштабе заявили, что Украина, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, и впредь будет системно принимать меры, чтобы вынудить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина, вероятно, нашла альтернативу спутниковой системе Starlink, что могло существенно повысить эффективность ударов беспилотников по территории России. Речь идет об израильской спутниковой системе HiSky, использование которой украинское военное командование пока официально не подтверждает.