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Силы обороны нанесли удар по ремонтной базе "Искандер-М", РЛС, складам и живой силе противника — Генштаб

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Силы обороны нанесли удар по ремонтной базе "Искандер-М", РЛС, складам и живой силе противника — Генштаб
Украинские военные. Иллюстративное фото. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по врагу, уничтожая технику и живую силу противника. Так, 12 октября и в ночь на 13 октября 2026 года украинские защитники нанесли удар по ряду военных объектов оккупантов.

Благодаря эффективной операции были поражены ремонтная база "Искандер-М", РЛС, склады и живая сила оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что поразили Силы обороны

Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. На этот раз в районе Кондринки Курской области РФ Силы обороны нанесли удар по ремонтной базе самоходных пусковых установок и транспортно-заряжающих машин оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, в районе населённого пункта Шкрябино Брянской области РФ поражена радиолокационная станция противника. Также на временно оккупированной территории Луганской области поражены логистические объекты российских подразделений.

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В районе Довжанска — склад горюче-смазочных материалов, а в районе Рубежного — склад боеприпасов.

Также в Генштабе подчеркнули, что украинские военные наносили удары по местам сосредоточения живой силы противника, в результате чего оккупанты понесли потери.

"Нанесены удары по скоплениям российских военных в районах Селидового, Раздольного, Суженки и Мирнограда Донецкой области, Набережного Запорожской области, а также Куземовки в Луганской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе также подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Силы обороны нанесли удар по военным объектам противника.Источник: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, за сутки 12 октября украинские военные уничтожили еще 1390 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 555 700 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Силы обороны поразили пункты управления, станцию РЭБ и учебный центр сержантов врага.Таким образом, наши военные продолжают уничтожать важные для российской армии объекты на территории Украины и РФ. Недавно защитники поразили пункты управления и станцию РЭБ оккупантов.

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