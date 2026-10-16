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Силы обороны нанесли удар по РЛС "Небо-У" в Краснодарском крае: ее стоимость достигает 100 млн долларов – Генштаб

Анна ЯкубецАнна Якубец
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Силы обороны нанесли удар по РЛС "Небо-У" в Краснодарском крае: ее стоимость достигает 100 млн долларов – Генштаб
Российская РЛС "Небо-У". Источник: Росмедиа

В ночь на 16 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли новый ущерб оккупантам. Украинские военные поразили вражескую радиолокационную станцию 55Ж6У "Небо-У" стоимостью примерно 100 миллионов долларов.

Цель находилась в районе населенного пункта Магри Краснодарского края РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно

Страна-агрессор Россия продолжает нести потери в развязанной ею войне. Целями становятся военные объекты, расположенные за тысячи километров от границы с Украиной. В ночь на 16 октября такой целью стала радиолокационная станция оккупантов 55Ж6У "Небо-У", расположенная в районе населенного пункта Магры Краснодарского края РФ. Ее стоимость составляет примерно 100 миллионов долларов США.

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В результате атаки в районе объекта возник пожар.

Силы обороны нанесли удар по российской РЛС.Источник: Генштаб ВСУ

Что такое "Небо-У"

"Небо-У" – дальнобойная трехкоординатная РЛС метрового диапазона. Станция предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет. Поражение таких средств снижает способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели.

"Работа по ключевым военным объектам российского агрессора продолжается", – напомнили в Генеральном штабе.

Магры Краснодарского края на карте.Источник: Google Maps

Напомним, с начала 2026 года потери российской армии в войне против Украины достигли 350 260 военнослужащих. Больше всего личного состава оккупанты потеряли в сентябре. Тогда этот показатель превысил 46 тыс. человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что за сутки 15 октября украинские воины уничтожили еще 1790 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 561 020 человек. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ.

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