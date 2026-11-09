Силы обороны поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области: все подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен важный сбор на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыоблавы в ДонецкеРоссийские силовики устроили охоту на оккупированной территории Украины и на "большой земле": что за спецоперации проводят и кто под ударом"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизацииАнонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравой"Даркнет" в Instagram и Telegram: как анонимные продавцы "впаривают" украинцам вейпы с наркотиками и отравойУ фигурантов коррупционной схемы на 1,89 млрд грн прошли обыскиВместо защиты энергетики – "царский" пентхаус с живым крокодилом: в Киевской области раскрыли схему хищения 1,89 млрд грнВыставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятииВыставила ягодицы напоказ: невеста-супермодель Джейсона Стейтема приковала взгляды платьем с "подвохом" на благотворительном мероприятииИллюстрация – отключение света в УкраинеАварийные отключения и жесткие графики: где в Украине самая сложная ситуация со светом 9 ноябряВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" УкраиныВ Кремле отреагировали на слова Трампа о "новых очертаниях" УкраиныТри знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делахТри знака зодиака вступают в новую эру: вам крупно будет вести в финансовых делах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Силы обороны поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области: все подробности

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
363
Силы обороны поразили российскую станцию подавления Starlink в Донецкой области: все подробности
Starlink. Иллюстративное фото

Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления спутниковой связи Starlink вблизи Сартаны на временно оккупированной территории Донецкой области. Объект противника использовался для создания помех спутниковой связи украинских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В ведомстве рассказали о поражении других военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.

Удары по вражеским целям наносили 8 ноября и в ночь на 9 ноября. В частности, станцию подавления Starlink обнаружили и поразили в районе населенного пункта Сартана в Донецкой области.

Этот объект оккупанты использовали для подавления спутниковой связи Starlink, которой пользуются украинские военные. Его уничтожение должно уменьшить количество помех для работы систем связи Сил обороны и способствовать более эффективному применению украинских беспилотников.

Читайте также
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
81,9 т.
Россия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчать
81,9 т.
Россия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчать
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
19,0 т.
"Каждые 29 секунд – минус оккупант": Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 3 тыс. захватчиков за сутки – Генштаб
19,0 т.
"Каждые 29 секунд – минус оккупант": Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 3 тыс. захватчиков за сутки – Генштаб
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
7,9 т.
Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото
7,9 т.
Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. Фото

Также украинские защитники нанесли удары по российским складам боеприпасов в Запорожской области. Взрывы зафиксировали вблизи Токмака и Остриковки.

Кроме того, в районе Красногоровки на Донетчине поражен склад материально-технических средств российской армии. Таким образом, под удар попали не только средства радиоэлектронной борьбы противника, но и объекты его снабжения и обеспечения.

Силы обороны продолжат наносить удары по важным военным целям оккупантов, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина испытала системы перехвата целей в околокосмическом пространстве и рассматривает возможность их серийного производства. Разработки должны усилить защиту от новых российских угроз, в частности баллистических ракет "Орешник", которые выходят за пределы атмосферы перед поражением цели.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойДонецкУкраинаStarlink
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!