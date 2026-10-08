Силы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – Генштаб

В ночь на 8 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов на нескольких направлениях. Среди них — объекты, связанные с применением ударных беспилотников, пункты управления и элемент российской Mesh-сети.

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В районе Донецка украинские военные нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Черном море также был поражен ретранслятор Mesh-сети, который использовали подразделения российской армии.

Кроме того, удары пришлись по пунктам управления оккупантов. Их поразили в районах Придорожного Луганской области и Очеретиного в Донецкой области.

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