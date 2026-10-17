Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту и складам МТЗ противника – Генштаб

16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии. В частности , в Брянской области РФ поврежден железнодорожный мост через реку Унеча.

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А на временно оккупированной территории Донецкой области украинские военные нанесли удар по складам материально-технических средств противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Брянской области был поражен железнодорожный мост

В районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

Это должно затруднить железнодорожную логистику российских оккупационных войск, в частности поставки боеприпасов, топлива и военной техники.

В Донецкой области были поражены склады и пункт управления БПЛА

На временно оккупированной территории Донецкой области, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя, зафиксировано поражение складов материально-технических средств российских захватчиков.

Кроме того, в районе Малиновки в Донецкой области был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.

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В Генштабе отметили, что работа по ключевым целям РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, операторы дронов 115-й отдельной механизированной бригады во второй раз за неделю поразили российский вертолет. К результативной операции присоединились пилоты зенитного ракетного дивизиона "Прибыльцы".

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Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные разведчики провели на Запорожском направлении контрдиверсионную операцию, в ходе которой обезвредили две группы российского спецназа. Одного из военнослужащих РФ взяли в плен.