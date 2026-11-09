Силы обороны поразили завод под Санкт-Петербургом, который производит топливо для ''Искандеров'': Генштаб раскрыл подробности

Силы обороны Украины нанесли удар по предприятию российского военно-промышленного комплекса неподалеку от Санкт-Петербурга. Завод производит взрывчатые вещества и поставляет твердотопливные заряды для двигателей баллистических ракет "Искандер-М".

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В результате атаки повреждены три производственных цеха, масштабы ущерба пока уточняются. О поражении предприятия сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о заводе под Санкт-Петербургом

Под удар попало АО "Завод имени Морозова", расположенное неподалеку от Санкт-Петербурга. Предприятие входит в государственную корпорацию "Ростех" и является одним из важных звеньев производства российских баллистических ракет.

На заводе изготавливают взрывчатые вещества, а также разработали твердое топливо для двигателей ракетных комплексов "Тополь-М". Кроме того, предприятие производит и поставляет твердотопливные заряды для двигателей 9Х820 для баллистических ракет 9М723 "Искандер-М".

Последствия удара по предприятию

В ночь на 9 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили завод. В результате атаки повреждены сразу три производственных цеха. Сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Поражение такого предприятия может осложнить производство ракет для комплексов "Искандер", которыми российская армия атакует украинские города. Таким образом, удар направлен на одно из звеньев производственного процесса еще до того, как ракеты попадают на пусковые установки.

В сообщении подчеркивается, что Украина действует в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

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Силы обороны систематически подрывают военно-экономический потенциал России, чтобы заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали Ленинградскую область РФ. В регионе раздавались взрывы, под ударом оказался, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Киришах. На территории предприятия зафиксировано несколько очагов возгорания.