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Силы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – Генштаб

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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Силы обороны нанесли удар по ЗРГК "Панцирь-С1", месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – Генштаб
Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается. Источник: Скриншот

Силы обороны Украины 8 октября и в ночь на 9 октября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди пораженных целей – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

Также украинские военные атаковали командно-наблюдательный пункт и логистические объекты российской армии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие военные объекты россиян поразили Силы обороны

По данным Генштаба, в районе Кудепсты Краснодарского края РФ украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

В районе Донецка под удар попали место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА, а также командно-наблюдательный пункт российского подразделения.

Удары по складам и логистическим объектам

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Украинские военные также атаковали объекты обеспечения российской армии.

В частности, в районах Рубежного, Сентяновки и Луганска Луганской области, а также Веселого в Донецкой области были поражены склады боеприпасов и материально-технических средств российских подразделений.

Кроме того, в районе Строителя Белгородской области РФ был поражен полевой склад горюче-смазочных материалов противника.

Генштаб подтвердил уничтожение командно-наблюдательного пункта

По результатам предыдущих ударов подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта подразделения из состава десантно-штурмовой дивизии российской армии. Объект располагался в районе Украинска Донецкой области, а его уничтожение произошло 6 октября 2026 года.

В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

Силы обороны нанесли удар по ЗРГК ''Панцирь-С1'', месту запуска БПЛА и объектам обеспечения российской армии – Генштаб

Инфографика. Источник: t.me/GeneralStaffZSU

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 8 октября украинские военные уничтожили еще 1 710 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 549 490 человек. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ.

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