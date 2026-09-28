Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российской армии 27 сентября и в ночь на 28 сентября. В частности, украинские военные нанесли удары по зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С2", пунктам управления, а также местам хранения и запуска ударных беспилотников.

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Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что ЗРГК был поражен в районе населенного пункта Сельцо Брянской области РФ.

Какие объекты были атакованы

В Виноградовке Запорожской области украинские военные поразили пункт управления БПЛА и временный пункт дислокации подразделения беспилотников противника.

В Донецке поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. В Генштабе отметили, что системное поражение таких объектов направлено на снижение интенсивности применения российской армией ударных беспилотников и ослабление ее способности наносить ими удары по территории Украины.

Кроме того, в Донецкой области в Мариуполе был нанесен удар по ремонтному подразделению, в Макеевке и Устиновке — по складам боеприпасов, а в Никольском — по складу материально-технических средств российских оккупантов.

В Генштабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается.

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Что известно о "Панцирь-С2"

"Панцирь-С2" — российский зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для защиты военных и других объектов от средств воздушного нападения, в частности беспилотников. Комплекс является модернизированной версией "Панцирь-С1" и был принят на вооружение российской армии в 2015 году.

"Панцирь" сочетает в себе зенитные управляемые ракеты и 30-мм автоматические пушки, а также оснащен радиолокационными средствами для обнаружения и сопровождения воздушных целей. Предыдущая версия комплекса могла поражать цели на расстоянии до 20 км и на высоте до 15 км.

Главные истории дня

Напомним, Силы обороны Украины поразили российский ЗРК "Бук-М3", место производства БПЛА и пункты управления противника. В районе Украинки в Запорожской области был поражен "Бук-М3", в Северодонецке — место производства беспилотников, а в Донецкой области — командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины поразили еще два российских ЗРК "Панцирь-С1" на территории РФ. Один из комплексов был уничтожен в районе Санкт-Петербурга, другой — вблизи населенного пункта Чалтырь в Ростовской области.

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