24-го и в ночь на 25 ноября Силы обороны и СБУ атаковали аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Там базируются носители "Кинжалов", МиГ-31К, с которых оккупанты обстреливают Украину. В результате атаки поражены пять самолетов агрессора.

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Также поражены два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области, которые работают для военных нужд захватчиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Что известно

Силы обороны поразили аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда враг обстреливает Украину. Там базируются МиГ-31К, носители "Кинжалов", и оттуда регулярно начинается тревога по всей Украине.

"Поражение аэродрома уменьшает возможности врага терроризировать наших гражданских людей", – объяснили в Министерстве обороны..