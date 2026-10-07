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Силы обороны отбросили врага в районе Доброполья: подробности операции. Видео

Михаил Левакин
Михаил Левакин
Time to read5 мин
icon 2,1 т.
Силы обороны отбросили врага в районе Доброполья: подробности операции. Видео
Бойцы полка "Скеля" и корпуса НГУ "Азов" отбросили врага в районе Доброполья. Источник: 425 ОШП "Скала" в Facebook, коллаж OBOZ.UA

Украинские защитники из штурмового полка "Скеля" и первого корпуса Нацгвардии "Азов" провели совместную наступательную операцию на Добропольском направлении и остановили продвижение российских захватчиков. Оккупанты там накапливали силы, чтобы выйти к логистическим путям, создать условия для окружения Дружковки и продолжить наступление в направлении Доброполья, однако в районе Грузского и Новониколаевки ВСУ их остановили и отбросили.

В ходе операции штурмовые группы украинских воинов зачистили десятки позиций противника. Об этом сообщили в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала". Как это было

В частности, штурмовые группы преодолели систему лесополос, где и зачищали позиции российских захватчиков. А уже после них подразделения "Азова" заводили группы закрепления на отбитые позиции.

В результате российские войска удалось отбросить и сорвать их дальнейшее продвижение, утверждают командир 425-го полка "Скеля" Дмитрий "Водолей", командир батальона "Шквал" Сергей "Замок" и командир роты этого батальона "Кратос".

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По словам военных, в ходе операции только бойцы "Скели" в стрелковых боях уничтожили 46 российских военнослужащих – и это без учета потерь противника от других средств поражения.

Россияне долгое время удерживали позиции в этом районе, а отдельные группы пытались продвинуться к Новониколаевке, чтобы водрузить там российский флаг.

Украинские военные не просто сорвали этот план, но и захватили российский триколор в качестве трофея.

Ситуация на направлении

Силы обороны отбросили врага в районе Доброполья: подробности операции. Видео

Актуальная карта направления, DeepState. Источник: скриншот

Добропольское направление является частью общего оборонительного участка Дружковка – Краматорск – Славянск. Продвижение РФ в этом районе может создать угрозу логистическим путям Сил обороны и дать российским войскам возможность продвигаться в сторону Дружковки и Краматорска с запада.

"Скеля" в ходе операции штурмовала и зачищала российские позиции, после чего "Азов" выводил на них группы закрепления.

Силы обороны отбросили врага в районе Доброполья: подробности операции. Видео

Бойцы ОШП "Скеля". Источник: страница 425 ОШП в Facebook

Военные сообщают, что бои велись на близких дистанциях, а на отдельных участках украинские защитники использовали захваченное российское оружие и боеприпасы против самих оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, только за последние сутки украинские воины уничтожили еще 1690 российских захватчиков. Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Таким образом, по состоянию на 7 октября общие потери врага в личном составе выросли до 1 545 950 человек.

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