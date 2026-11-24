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Для планирования и проведения Силами обороны спецоперации "Медвежий капкан" в Харьковской области задействовали центр мультидоменных операций "Фаланга", который создали весной. В частности, подавить противника удалось благодаря рекомендациям, которые предоставил искусственный интеллект.

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Об этом рассказал представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов 24 ноября в эфире Суспільне Студія. Так, были даны рекомендации, как подавлять командные пункты противника, как рассекать его и где у него слабое звено.

Что известно

В частности, искусственный интеллект обработал информацию, которую предоставили военные, и предложил варианты, как подавить россиян.

"Это центр, который анализирует уязвимости на тех или иных участках, разведывательную информацию и предлагает те или иные решения на разных участках. В частности, в этом случае был проведен анализ того, где сосредоточены основные силы противника и как действовать эффективнее", – сказал Трегубов.

По его словам, было найдено слабое место – своего рода перешеек. И были даны определенные рекомендации о том, как подавлять командные пункты противника, как рассекать его и где у него слабое звено, которое можно перебить.

Результаты работы операторов БпЛА в рамках операции ''Медвежий капкан'' в Харьковской области. Источник: Скриншот из видео CODE 9.2

Что известно об операции "Медвежий капкан"

В Харьковской области украинские военные провели уникальную операцию под названием "Медвежий капкан". Бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 освободили 14 населенных пунктов и почти 200 квадратных километров территории.

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Операцию провели бойцы 475-го отдельного штурмового полка CODE 9.2 под командованием Группировки объединенных сил.

Глава Харьковской ОВА назвал "Медвежий капкан" еще одной уникальной военной операцией в регионе. В то же время он поблагодарил весь личный состав полка за профессиональную работу и результативные действия. По информации начальника ОВА Олега Синегубова, во время операции украинские военные освободили 14 населенных пунктов и почти 200 кв. км территории.

Синегубов также сообщил, что областные власти продолжают поддерживать подразделение и работать над обеспечением потребностей военных.

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