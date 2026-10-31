Силы обороны нанесли удар по комбинату в Ростовской области, который производит ракетное топливо: повреждены цеха
В ночь на 31 октября Силы обороны атаковали российский комбинат "Каменский" в Ростовской области, где производят твердое ракетное топливо. В результате удара загорелся склад готовой продукции, кроме того, повреждены четыре производственных цеха.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
По данным Генштаба, прошлой ночью украинские военные атаковали предприятие российского военно-промышленного комплекса – комбинат "Каменский", расположенный в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область). Во время операции использовались ударные беспилотники и береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил ВСУ.
"Подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха", – говорится в сообщении.
Что известно об атакованном объекте
"Комбинат "Каменский" входит в состав госкорпорации "Ростех" и специализируется на производстве твердого ракетного топлива. Его продукцию используют в реактивных системах залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также в баллистических, крылатых, аэробаллистических и межконтинентальных ракетах.
В частности, предприятие поставляет компоненты для ракет "Искандер-М", "Искандер-К", "Циркон" и "Кинжал", а также ракет Х-59М2 и зенитных боеприпасов для комплекса "Панцирь".
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