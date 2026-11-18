Силы обороны нанесли удар по штабу оккупантов в районе Бердянска: ликвидирован командир захватчиков, есть раненые
Ночью 18 ноября в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремели взрывы. Под удар Сил обороны попал штаб российской армии.
У врага есть потери в живой силе, ликвидирован командир захватчиков. Об этом сообщил Telegram-канал Exile+.
"Сегодня ночью был нанесен удар по одному из штабов оккупантов-террористов в районе Бердянска. Командир – "200", есть тяжелые "300", – говорилось в сообщении.
Из текста остается непонятным, ограничилось ли количество ликвидированных захватчиков одним командиром – или в целом на концерт к Кобзону отправились больше оккупантов.
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