Силы обороны сорвали наступление врага в Сумской области: в ГУР раскрыли подробности операции. Видео
Военные подразделения Департамента активных действий Главного управления разведки МОУ провели успешную спецоперацию в Сумской области. В результате наши защитники взяли в плен 29 оккупантов, еще более сотни ликвидировали и нанесли удар по значительному количеству важных объектов противника.
Об этом сообщили в Департаменте активных действий, кадры показали в эфире телемарафона. Операция позволила сорвать планы россиян по наступлению и не допустить перерезания логистических путей.
Детали операции
По итогам рейда бойцов GROUP 10 Департамента активных действий разведывательного ведомства в Сумской области военнослужащие:
– взяли в плен 29 оккупантов;
– ликвидировали 108;
– поразили более 1100 целей.
В ходе операции украинские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, артиллерийские установки, транспорт и фортификационные объекты противника.
Спецоперация длилась около семи недель и состояла из двух этапов. Непосредственно в боевых действиях участвовали 40 бойцов спецподразделения.
Спецназовцы освободили от российских войск более 600 гектаров лесных массивов, после чего передали занятые позиции другим подразделениям Сил обороны Украины.
"Главная задача выполнена!" — говорится в сообщении.
Напомним, украинские штурмовики взяли в плен российских военных, которые пытались проникнуть в тыл через газопровод длиной 26 километров. Оккупанты ползли по нему под землей по 5–6 суток. Среди пленных были рецидивисты из "Черных волков" и ветераны Воздушно-десантных войск РФ.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что на одном из оперативных направлений у границы с Россией бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен российского разведчика. До этого оккупант с помощью дрона разрабатывал маршрут для прохождения и сосредоточения сил РФ.
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