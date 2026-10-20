Силы обороны сорвали наступление врага в Сумской области: в ГУР раскрыли подробности операции. Видео

Военные подразделения Департамента активных действий Главного управления разведки МОУ провели успешную спецоперацию в Сумской области. В результате наши защитники взяли в плен 29 оккупантов, еще более сотни ликвидировали и нанесли удар по значительному количеству важных объектов противника.

Видео дня

Об этом сообщили в Департаменте активных действий, кадры показали в эфире телемарафона. Операция позволила сорвать планы россиян по наступлению и не допустить перерезания логистических путей.

Детали операции

По итогам рейда бойцов GROUP 10 Департамента активных действий разведывательного ведомства в Сумской области военнослужащие:

– взяли в плен 29 оккупантов;

– ликвидировали 108;

– поразили более 1100 целей.

В ходе операции украинские военные уничтожили пункты управления беспилотниками, артиллерийские установки, транспорт и фортификационные объекты противника.

РЕКЛАМА

Спецоперация длилась около семи недель и состояла из двух этапов. Непосредственно в боевых действиях участвовали 40 бойцов спецподразделения.

Спецназовцы освободили от российских войск более 600 гектаров лесных массивов, после чего передали занятые позиции другим подразделениям Сил обороны Украины.

"Главная задача выполнена!" — говорится в сообщении.

Главные истории дня

Напомним, украинские штурмовики взяли в плен российских военных, которые пытались проникнуть в тыл через газопровод длиной 26 километров. Оккупанты ползли по нему под землей по 5–6 суток. Среди пленных были рецидивисты из "Черных волков" и ветераны Воздушно-десантных войск РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на одном из оперативных направлений у границы с Россией бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен российского разведчика. До этого оккупант с помощью дрона разрабатывал маршрут для прохождения и сосредоточения сил РФ.