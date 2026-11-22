На Покровском направлении украинские военные сорвали очередную попытку российского штурма с применением бронетехники и мотоциклов. Во время передвижения вражеская БМП подорвалась, а попытки продвинуться на мототехнике завершились ее потерей и ликвидацией личного состава.

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Противник пытается обойти Доброполье и установить контроль над транспортными коммуникациями. Об этом сообщила бригада Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Чем завершился штурм россиян

В полосе ответственности бригады "Рубеж" противник предпринял очередные попытки наступления с применением бронетехники и мотоциклов.

Одна из вражеских боевых машин пехоты взорвалась во время движения. Попытки российских военных продвинуться на мототехнике также провалились: техника была потеряна, а личный состав ликвидирован.

Какова цель россиян на Покровском направлении

Основной целью противника остается обход Доброполья и попытка установить контроль над транспортными коммуникациями. В то же время реализовать эти наступательные замыслы российским войскам не удается.

В бригаде отмечают, что враг продолжает использовать неблагоприятные погодные условия для активизации штурмовых действий. В частности, под прикрытием туманов россияне пытаются незаметно передвигаться и продвигаться небольшими группами.

Бригада "Рубеж" продолжает оборону

Украинские военные продолжают удерживать позиции на Покровском направлении, уничтожать вражескую технику и пехоту и срывать попытки противника развить наступление.

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Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Украине в течение 21 ноября произошло не менее 116 боев с российской оккупационной армией. Активнее всего захватчики атаковали на Покровском (зафиксировано 13 столкновений) и Константиновском (10 атак) направлениях.

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