Силы обороны снова атаковали Крымский мост: что известно о последствиях попадания
В ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом Сил обороны Украины. По важной для врага переправе летели ракеты, всего прозвучало около 15 взрывов.
По предварительным данным, есть несколько попаданий в железнодорожную часть моста. Об этом сообщает "Крымский ветер".
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Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил новую атаку и сообщил, что движение по мосту временно перекрыто.
"Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба", – написал он.
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