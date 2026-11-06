Силы обороны уничтожили два склада БК врага и пункт управления БПЛА: в Генштабе раскрыли подробности

Украинские военные поразили два склада боеприпасов российских оккупантов в Запорожской области. Также под удар попали пункт управления беспилотниками и склад горюче-смазочных материалов противника в Донецкой области.

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Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Удары по военным объектам нанесли 5 ноября и в ночь на 6 ноября.

Какие объекты российской армии удалось поразить

В частности, в Запорожской области украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российской армии в районе Мелитополя, а также склад боеприпасов оккупантов возле Хлеборобного.

На Донетчине Силы обороны поразили пункт управления беспилотниками российского подразделения в районе Часова Яра. Кроме того, под удар попал склад горюче-смазочных материалов противника возле Луганского.

В Генштабе подчеркнули, что уничтожение складов боеприпасов снижает огневые возможности российской армии и затрудняет обеспечение ее подразделений. Поражение ключевых военных объектов противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

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Какие потери понесли российские войска в результате украинских ударов в октябре

Напомним, в октябре 2026 года Силы обороны Украины продолжали систематически наносить удары по военным объектам российской армии с помощью средств middle strike. За этот период украинские защитники поразили 47 складов боеприпасов, топлива и материально-технических средств противника.

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Кроме того, под удары попали 27 пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 20 объектов инфраструктуры ударных беспилотников и 19 средств противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций. Такие операции направлены на ослабление боевых возможностей российской армии.

Также украинские военные атаковали ремонтные базы, места сосредоточения вооружения, военной техники и живой силы оккупантов. В частности, в течение месяца было нанесено 36 ударов по местам сосредоточения личного состава противника.

Как писал OBOZ.UA, 28 октября и в ночь на 29 октября Силы обороны Украины нанесли удары по объектам инфраструктуры российских ударных беспилотников в Брянской области РФ. В районе населенного пункта Нявля был поражен склад дронов "Герань", дронопорт и склад горюче-смазочных материалов.