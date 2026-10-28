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Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
441
Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото
Оккупанты потеряли командный пункт и пусковые установки

Силы обороны Украины нанесли точные удары по позициям российских оккупантов вблизи Мангуша (Донецкая область). Там наши защитники обнаружили командный пункт и полевые склады боеприпасов противника.

В результате атаки объекты противника были уничтожены. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Российский военный передал координаты объектов противника

Обнаружить важные военные объекты российских оккупантов на Донетчине украинским бойцам помогли агенты "Атеш".

Координатором операции стал военнослужащий РФ, которого мобилизовали в 2022 году. Он сам связался с движением из-за неоднократных издевательств со стороны командования.

Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото

Источник: t.me/atesh_ua

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Благодаря переданным им данным удалось установить расположение целого военного узла, в частности командного пункта и полевых складов с боеприпасами.

"Координаты оперативно передали Силам обороны Украины", – говорится в сообщении.

Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото

Источник: t.me/atesh_ua

Потери врага

В результате атаки захватчики потеряли командный пункт и пусковые установки. Удары также нарушили работу связи и координацию подразделений, что существенно ослабило способность оккупантов вести огонь на этом участке.

"Путин не планирует останавливать войну, несмотря на огромные потери, и проводит скрытую мобилизацию. Российскую армию и путинский режим необходимо остановить ради общего блага", – подчеркнули в "Атеш".

Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото

Источник: t.me/atesh_ua

Силы обороны уничтожили командный пункт оккупантов под Мангушем. Фото

Карта. Источник: deepstatemap.live

Как писал OBOZ.UA, ранее представители движения "Атеш" уничтожили тепловоз в Воронежской области РФ. Таким образом удалось прервать снабжение захватчиков на Купянском направлении.

Кроме того, агент движения повредил ключевой участок железной дороги оккупантов в Таганроге.

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