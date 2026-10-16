Силы обороны уничтожили мобильную РЛС "Ирбис" армии РФ вместе с ремонтной группой. Видео

Аэроразведка бригады патрульной полиции "Хижак" в составе Сил обороны обнаружила мобильную российскую радиолокационную станцию "Ирбис" на шасси КамАЗ. Конечно же, РЛС противника была поражена. А когда оккупанты пытались отремонтировать РЛС, они попали под повторный удар.

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Таким образом, были уничтожены и техника захватчиков, и личный состав. Видео боевых действий опубликовали на странице бригады "Хижак".

Как провели атаку на РЛС

На охоту вылетели операторы ударных БПЛА "Батон". Первый заход завершился попаданием в радиолокационную станцию.

Впоследствии к поврежденной РЛС подъехал легковой автомобиль, очевидно, с ремонтной группой противника.

"Хижаки" вернулись во второй раз и повторно поразили цель вместе с автомобилем, находившимся рядом.

О чем речь

"Ирбис" – российская многорежимная авиационная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой, средняя мощность излучения радара – около 5 кВт, максимальная – 20 кВт. Дальность обнаружения воздушных целей – до 400 км.

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Излучатель с пиковой мощностью 20 кВт делает "Ирбис" самой мощной в мире радиолокационной системой управления.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 10 на 11 октября 2026 года украинские разведчики провели операцию на временно оккупированной территории Херсонской области. Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" совместно с 426-м отдельным полком беспилотных систем КМП ВМС ВСУ уничтожили учебный центр операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии РФ.

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