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Силы обороны уничтожили РЛС оккупантов в Белгородской области: это создает новые возможности для Украины

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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Силы обороны уничтожили РЛС оккупантов в Белгородской области: это создает новые возможности для Украины
Украинский воин. Иллюстративное фото. Источник: facebook.com/CinCAFofUkraine

Силы обороны нанесли новые удары по важным целям оккупантов в РФ и на оккупированных территориях Украины. Среди них – КНП и скопления живой силы противника, а также вражеские РЛС, которые прикрывали Белгородскую область.

Это создает новые возможности для украинских воинов. О последствиях поражений рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Ряд важных целей поразили Силы обороны 24 и в ночь на 25 октября.

В частности, под удар попали радиолокационные станции армии РФ в районах населенных пунктов Гостищево и Курганное Белгородской области.

"Поражение РЛС создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности Сил обороны Украины применять беспилотные системы на всех уровнях", – говорится в сообщении.

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Уничтожение еще одного пункта управления в районе оккупированной Тарасовки в Запорожской области и командно-наблюдательного пункта вблизи Голой Пристани в Херсонской области влияет на управление войсками во вражеской армии, также это затрудняет координацию оккупационных подразделений на поле боя.

Поражено также не менее 5 мест сосредоточения живой силы противника: в районах населенных пунктов Николаевка и Новоукраинка на Донетчине, вблизи Бердянска, Охримовки и Тарасовки на Запорожье.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", – заверили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, всего за сутки 24 октября Силы обороны уничтожили еще 1850 оккупантов и сожгли почти полсотни артсистем армии РФ.

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