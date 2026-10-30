''Система сработала отлично'': украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью дронов. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимФинляндия и Норвегия заговорили с Путиным: какие возможности и риски открывает этот шаг для Украины и Европы. Интервью с ВеселовскимПотери РФ в УкраинеСилы обороны уничтожили 1590 оккупантов и два самолета армии РФ: данные ГенштабаБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответБудет ли в Украине резкое похолодание и снегопады уже в начале ноября: Укргидрометцентр дал ответКак сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнениеКак сохранить силу после 50 лет: эксперты рекомендуют одно простое упражнениеТри польских города – в рейтинге лучших для путешествий от National Geographic: чем интересныТри польских города – в рейтинге лучших для путешествий от National Geographic: чем интересныОтражение воздушной атаки РФРоссия осуществила комбинированную атаку на Украину, силы ПВО сбили 3 ракеты и почти сотню БПЛА: последствия вражеских ударовРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоРоссия ударом по Кременчугу убила мать двоих детей в день рождения ее мужа. ФотоБанкноты доллара США. Иллюстративное фотоСколько будут стоить 100 долларов до 1 ноября: украинцам озвучили прогноз по банкам и обменникамСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовствеСамая скандальная участница "Голоса" ответила на упреки о "купленном" месте в шоу и обвинения в кумовстве
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Система сработала отлично": украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью дронов. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,5 т.
"Система сработала отлично": украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью дронов. Видео
Оккупанты сдались в плен. Источник: Скриншот из видео

Украинские военные с помощью наземного робота и дрона с громкоговорителем заставили двух российских оккупантов сдаться в плен. Беспилотник передал им требование сложить оружие, после чего захватчики вышли с поднятыми руками.

Подробности рассказали в Сухопутных войсках. Операцию провели дистанционно, чтобы не подвергать украинских бойцов опасности.

Как проходила операция

Операторы 159-й отдельной механизированной бригады сначала обнаружили местонахождение российских военных. После этого задействовали наземного робота с пулеметом и беспилотник, оборудованный громкоговорителем, благодаря чему двое оккупантов согласились сложить оружие и сдаться.

''Система сработала отлично'': украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью дронов. Видео

Оккупанты сдались в плен. Источник: Скриншот

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
16,5 т.
В российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видео
16,5 т.
В российском Новокуйбышевске атакован НПЗ: после серии взрывов начался пожар. Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
10,4 т.
Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото
10,4 т.
Оккупанты ударили по Чернигову: произошел пожар, погибли две 15-летние девушки. Фото
Виталий ЧепиногаВиталий Чепинога
3,4 т.
"Весь Донбасс до конца года": российский мясной блицкриг разбился о ВСУ
3,4 т.
"Весь Донбасс до конца года": российский мясной блицкриг разбился о ВСУ

Весь процесс проходил дистанционно: украинские защитники контролировали ситуацию и передавали команды противнику, не подвергая себя опасности.

"С воздуха передали предложение сложить оружие. Двое вышли с поднятыми руками. Далее – команды через громкоговоритель. Операторы следят за их выполнением. Робот контролирует участок", – отметили военные.

Техника успешно выполнила поставленную задачу, а двух пленных передали украинским военным из самоходного артиллерийского дивизиона.

''Система сработала отлично'': украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью дронов. Видео

Оккупанты сдались в плен. Источник: Скриншот

Напомним, бойцы Главного управления разведки взяли в плен двух оккупантов, устроив засаду на маршруте захватчиков. После этого защитникам пришлось преодолеть более 15 километров пешего перехода, водные преграды, постоянный огонь и охоту вражеских БпЛА.

Как писал OBOZ.UA, российский военнопленный рассказал о неудачном штурме Малой Токмачки в Запорожской области. По его словам, оккупантам обещали отсутствие серьезного сопротивления, однако их группу разбили, а сам он после неудачной попытки вернуться на фронт решил сдаться украинским защитникам.

Похожие темы
Война в УкраинеУспехи ВСУРоссияУкраинапленныевоеннопленныеБПЛАрусские
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!