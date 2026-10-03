''Ситуация динамична'': Пивненко назвал соотношение войск РФ и Сил обороны в Донецкой области

Российские войска продолжают атаковать позиции Сил обороны в Харьковской и Донецкой областях. Только за неделю украинские подразделения отразили более 170 вражеских штурмов.

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Об этом сообщил командующий Национальной гвардией, генерал-майор Александр Пивненко. Он отметил, что на отдельных участках в Донецкой области соотношение наступающих сил противника к украинским военным составляет 6 к 1.

"На днях посетил подразделения Национальной гвардии Украины, выполняющие боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях. Ситуация на этих направлениях остается динамичной. Только за неделю наши подразделения в зонах ответственности отразили более 170 вражеских атак. Наибольшее количество штурмов пришлось на Донецкую область, где на отдельных участках соотношение наступающих сил противника к нашим составляет 6 к 1", – говорится в сообщении.

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Украинские силы срывают планы россиян

Пивненко сообщил, что российские подразделения не прекращают атаки с привлечением пехоты, беспилотников и авиации. Со своей стороны украинские военные продолжают удерживать занятые позиции, останавливать штурмовые группы противника и наносить ему потери.

Важную роль в сдерживании российского наступления, по словам генерал-майора, играют удары по тылу. Украинские подразделения могут поражать цели на расстоянии 70–100 километров в глубине вражеского тыла, уничтожая военные объекты и логистические маршруты еще до их задействования на передовой.

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И именно системная работа украинских подразделений является результатом отсутствия масштабных прорывов российских войск в течение лета. Речь идет о применении мидлстрайков, эффективном использовании БПЛА, артиллерии и разведки, а также слаженных действиях пехоты и подразделений обеспечения.

"Но важнее любой техники, тактики и цифр – люди", – убежден Пивненко.

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Командующий Национальной гвардией заслушал доклады руководителей подразделений, выполняющих задачи на определенных направлениях. В ходе совещания была проанализирована текущая оперативная обстановка, тактика действий противника, а также потребности военных в преддверии осенне-зимнего периода.

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Как писал OBOZ.UA, ранее Пивненко заявил, что у России в настоящее время нет достаточного количества военных для проведения наступательной операции с территории Беларуси или со стороны Черниговской области в направлении Киева. Для такой операции российской группировке потребовалось бы более 70 тысяч военнослужащих.