Авдеевка Донецкой области, которая до полномасштабного вторжения была домом для тысяч украинцев, сейчас выглядит как сплошные руины. Российские оккупанты уничтожили жилые кварталы, частные дома и инфраструктуру города. От многих зданий остались лишь изуродованные конструкции.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Exilenova+". На кадрах видно, во что российская оккупация превратила когда-то жилой город. Авторы публикации также обратили внимание на то, что среди местных жителей, оставшихся в Авдеевке, на улицах уже никого не видно.

На опубликованных кадрах – разбитые многоэтажки, сожженные частные дома и поврежденные деревья. Уцелевших зданий практически не видно, а дороги сильно разрушены. Вокруг нет признаков привычной городской жизни.

В публикации отмечают, что Авдеевка была городом, где преимущественно жили русскоязычные украинцы. Именно поэтому авторы поста обратили внимание на то, что российская агрессия уничтожила населенный пункт, который Кремль годами использовал в своей пропаганде о "русском мире".

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Последствия оккупации

Авторы Telegram-канала резко высказались о действиях России и обвинили ее в уничтожении украинского населения, в частности на востоке и юге страны, где значительная часть людей общалась на русском языке.

На видео также можно увидеть отдельных российских военных, которые передвигаются по улицам города. Обычных жителей на опубликованных кадрах практически нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как пилоты ГУР поразили штаб подразделения "Рубикон" в оккупированной Авдеевке. В тот день были ликвидированы офицеры и операторы дронов врага.

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