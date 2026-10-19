"Танки могут быть беспилотными, нет смысла посылать людей": командующий Нацгвардией рассказал, какой он видит армию Украины через десять лет

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаРоссия уничтожила крупный дата-центр в Киеве. Иллюстративное фото.Россия уничтожила крупный дата-центр в Киеве: что будет со связью и интернетом"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить Украину"Европа не может позволить себе ждать": в The Telegraph объяснили, как остановить Путина и защитить УкраинуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплатуУкраинцы с Дією в телефоне могут оформить базовую выплату: какие правилаБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеБудет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконникеПутин и Си Цзиньпин"Путин становится все слабее": Кулеба объяснил позицию Китая по поводу войны в Украине"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с Монфисом"Редко говорила, что война сделала со мной изнутри": Свитолина объявила о разводе с МонфисомИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньги"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против Украины"Для него это принципиально": Кулеба объяснил, на что делает ставку Путин в войне против УкраиныВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фото

"Танки могут быть беспилотными, нет смысла посылать людей": командующий Нацгвардией рассказал, какой он видит армию Украины через десять лет

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 60
"Танки могут быть беспилотными, нет смысла посылать людей": командующий Нацгвардией рассказал, какой он видит армию Украины через десять лет
Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Источник: Пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины

Через десять лет украинская армия может существенно измениться: всё больше боевых задач вместо военнослужащих будут выполнять роботизированные системы и беспилотная техника. В частности, танки смогут действовать без экипажей.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью, опубликованном на YouTube-канале КШДУ-media. Он поделился своим видением развития украинской армии на ближайшее десятилетие.

По словам Пивненко, будущее войны будет зависеть от более широкого применения роботизированных технологий. Речь идет как о воздушных беспилотниках, так и о наземной боевой технике, которая сможет выполнять задачи без экипажа.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 25,2 т.
Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW
icon 25,2 т.
Украинские удары по Санкт-Петербургу выявили две уязвимости России — ISW
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 7,2 т.
Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные Генштаба
icon 7,2 т.
Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 2100 оккупантов: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 5,7 т.
Оккупанты атаковали Ривненскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
icon 5,7 т.
Оккупанты атаковали Ривненскую область: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

"Танки могут быть беспилотными. Нет смысла отправлять туда людей", — подчеркнул командующий Нацгвардией.

Такой подход предполагает, что все больше задач будут выполнять дистанционно управляемые и автоматизированные системы, а военным не придется непосредственно находиться в самых опасных местах.

Это позволит снизить риски для личного состава, сохранив способность армии выполнять боевые задачи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group сбили российский разведывательный дрон ZALA Z-20 на высоте 6400 метров. Видео перехвата опубликовал в своем Telegram-канале Александр Пивненко. Российский беспилотник предназначен для воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров.

Похожие темы
Война в УкраинеНациональная гвардияБПЛАармияАлександр ПивненкоАлександр Пивненко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться