"Танки могут быть беспилотными, нет смысла посылать людей": командующий Нацгвардией рассказал, какой он видит армию Украины через десять лет

Через десять лет украинская армия может существенно измениться: всё больше боевых задач вместо военнослужащих будут выполнять роботизированные системы и беспилотная техника. В частности, танки смогут действовать без экипажей.

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Об этом рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью, опубликованном на YouTube-канале КШДУ-media. Он поделился своим видением развития украинской армии на ближайшее десятилетие.

По словам Пивненко, будущее войны будет зависеть от более широкого применения роботизированных технологий. Речь идет как о воздушных беспилотниках, так и о наземной боевой технике, которая сможет выполнять задачи без экипажа.

"Танки могут быть беспилотными. Нет смысла отправлять туда людей", — подчеркнул командующий Нацгвардией.

Такой подход предполагает, что все больше задач будут выполнять дистанционно управляемые и автоматизированные системы, а военным не придется непосредственно находиться в самых опасных местах.

Это позволит снизить риски для личного состава, сохранив способность армии выполнять боевые задачи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы подразделения ударных беспилотных авиационных комплексов Lasar’s Group сбили российский разведывательный дрон ZALA Z-20 на высоте 6400 метров. Видео перехвата опубликовал в своем Telegram-канале Александр Пивненко. Российский беспилотник предназначен для воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров.