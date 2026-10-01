«Теория победы требует прорыва»: австрийский полковник оценил украинскую операцию «Вивальди». Карта

Украинская операция "Вивальди" в районе Лимана в Донецкой области продемонстрировала новый подход к наступательному маневру на современном поле боя, насыщенном дронами и средствами РЭБ. По словам австрийского военного эксперта Маркуса Райснера, украинские войска благодаря тщательной подготовке смогли добиться значительного тактического успеха даже в условиях "прозрачного поля боя".

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В то же время превратить этот успех в полноценный оперативный прорыв украинским войскам пока не удалось. Об этом Райснер заявил в комментарии "Укринформу".

Как дроны изменили поле боя

Райснер отметил, что массовое использование беспилотников коренным образом изменило условия ведения боевых действий. Вдоль фронта одновременно задействованы несколько десятков тысяч российских и украинских дронов, создавая "прозрачное поле боя" и своеобразную "зону смерти" глубиной около 50 километров.

Из-за этого сторонам сложно создать необходимые для прорыва факторы – ударную силу, массу, скорость и внезапность.

"Эта все возрастающая плотность и глубина применения БПЛА привела к тому, что Украине и России сложно достичь необходимых для прорыва вражеских оборонительных линий факторов — ударной силы, массы, скорости и внезапности", — отметил эксперт.

В то же время операция "Вивальди", по его словам, показала, что наступательный маневр может быть успешным даже в таких условиях.

Как готовили операцию "Вивальди"

По словам Райснера, операция стала результатом многомесячной подготовки. Украинские силы задействовали 3-й армейский корпус, в частности его подразделения беспилотников, и насытили беспилотниками район к северу от Лимана площадью около 420 квадратных километров.

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Также в районе были сосредоточены подразделения БПЛА и РЭБ. Дроны Hornet действовали более чем в 150 километрах в тылу российских сил, атакуя ключевые переправы и препятствуя снабжению на передовой.

Дроны "Баба Яга" и "Вампир" использовались для транспортировки и высадки наземных роботизированных систем. В то же время позиции российского подразделения беспилотников "Рубикон", склады боеприпасов и площадки для запуска дронов, по словам эксперта, постоянно подвергались атакам.

"Эта комбинированная тактика изолировала российские ударные группировки и лишила их возможности поддерживать логистику", — отметил Райснер.

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После разрушения российской логистики украинские штурмовые группы перешли в атаку небольшими формированиями и сломили сопротивление.

Почему прорыв не стал оперативным

В результате Украина добилась значительных тактических успехов в районе Лимана, однако не смогла полностью прорвать российские позиции. Россия, по словам Райснера, организовала новую линию обороны за рекой Жеребец.

Эксперт считает, что способность превращать тактический успех в оперативный прорыв остается одним из ключевых вызовов современной войны.

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"Теория победы и в XXI веке требует прорыва на оперативном уровне, если хочешь избежать затяжной войны на истощение", — заявил Райснер.

По его оценке, для поддержания наступления на оперативном уровне Украине необходимо силами нескольких бригад с пехотой и наземными беспилотными системами вклиниться в российские оборонительные линии и продвигаться вглубь них.

"Украина операцией „Вивальди" показала, что это возможно. Современные вооруженные силы должны извлечь из этого уроки", — подытожил австрийский полковник.

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Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий ранее рассказал о первом этапе операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Он подчеркнул, что дальнейшие действия требуют информационного молчания, а преждевременное разглашение деталей может помешать проведению операции.

Как писал OBOZ.UA, в ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус сорвал планы российских войск по окружению городов-крепостей на Донецком направлении. Андрей Билецкий заявлял, что украинским военным удалось разгромить северную "клешню".

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