''Теперь думают только об обороне'': в Третьем корпусе заявили о полном срыве планов РФ по захвату Краматорска и Славянска

Общевойсковая операция "Вивальди", которую проводят украинские защитники на Донбассе, продолжается. Одна из задач операции – остановить продвижение российских захватчиков и отбросить их. На Лиманском направлении эта задача была выполнена, причем одновременно были сорваны планы россиян по охвату Краматорска и Славянска.

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Об этом рассказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Офицер отметил, что по крайней мере на этом направлении захватчики "теперь думают только об обороне".

Сломанные клещи

Россияне пытались охватить Славянск и соседний Краматорск в "клещи", чтобы затем выбить украинские силы из этих населенных пунктов, объяснил офицер.

"В ходе операции "Вивальди" мы просто уничтожили одну из таких "клешней". Как следствие, не только остановили продвижение противника, но и отбросили его. Теперь россияне в полосе ответственности наших подразделений думают уже не о наступательных действиях, а только об обороне", – отметил Максим Жорин.

Таким образом, планы россиян по окружению и захвату Краматорска и Славянска "полностью сорваны", объяснил он.

"Своими действиями мы заставили врага перейти к режиму попыток стабилизации и удержания уже имеющихся позиций. И очевидно, нанесли им серьезный моральный удар, который можем наблюдать в истериках разных "z-блогеров", – добавил Максим Жорин.

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О чем речь

Офицер не уточняет, но верхняя часть этих "клешней", которая, по словам Жорина, уже уничтожена, – это Зеленая Долина, а также соседние населенные пункты Липовое и Колодязи. В октябре 2026 года в рамках четвертого этапа наступательной операции "Вивальди" на Лиманском направлении Силы обороны Украины полностью деоккупировали и вернули под свой контроль эти земли.

На карте (ниже) эту "уничтоженную клешню" отмечено синим цветом.

Главные истории дня

Успешная военная операция, проведенная бойцами Третьего армейского корпуса и других подразделений, позволила выровнять линию фронта.

Кстати, во время контрнаступления в районе Зеленой Долины украинские бойцы "Мазда" и "Максимус" вместе с побратимами взяли в плен шестерых оккупантов. Среди них были двое иностранных наемников – как это было, смотрите ниже.

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Ситуация на направлении

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки захватчики четыре раза пытались продвинуться по "клешне" Лиманского направления (в сторону Колодезей, Заречного и Закитного), однако украинские защитники отбили эти атаки. На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука, Пискуновка и Рай-Александровка.

Причем на нижней части "клешней", на Краматорском направлении противник вообще не проводил штурмовых действий.

По подсчетам Генштаба, в тот день Силы обороны в целом сократили численность войск захватчиков еще на 1980 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери врага в живой силе по состоянию на утро 24 октября достигли 1 576 600 человек.