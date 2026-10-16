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Блог

Александр Чучаев
Александр Чучаев

Военнослужащий

War / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Блог |

Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия

Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия
Россияне атаковали Киев. Архивное фото. Источник: ГСЧС Киева

Представьте ситуацию. 

К вашему дому каждый день приходит сосед. Разбивает окна, поджигает дом, убивает родных.

Вы берете топор, чтобы защититься. И тут прибегает целая улица миротворцев:

– Положи топор! Не провоцируй соседа! Мы же договариваемся!

А сосед тем временем уже несет канистру с бензином, чтобы сжечь ваш дом.

Примерно так сегодня выглядит мировая дипломатия.

Россия запускает сотни дронов. Ударяет по электростанциям, домам, городам. Оставляет людей без света и тепла. Убивает людей в супермаркетах и магазинах.

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А Украине объясняют, почему не стоит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ведь это же эскалация!

То есть сжигать украинские города – предмет переговоров. А лишать агрессора возможности их сжигать – проблема.

И я все чаще спрашиваю себя: это такая хитрая дипломатия или уже фактический карт-бланш на террор????

Ведь создается впечатление, что Украину хотят не столько привести к миру, сколько довести до состояния, когда она согласится на любые условия.

Заморозить. Отключить электричество. Исчерпать. И предложить капитуляцию в красивой обложке с надписью "МИР".

Но есть одна проблема.

Мир, в котором жертве связывают руки, а нападающему оставляют топор, – это не мир.

Это приглашение к следующему убийству.

И знаете, что самое страшное?

Когда в следующий раз будет гореть дом кого-то из этих миротворцев, они будут ужасно удивляться:

– А нас за что?

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Александра Чучаєва
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