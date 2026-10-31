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The Telegraph: РФ нарастила удары по Украине, воспользовавшись ограниченной скоростью Starlink

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
393
The Telegraph: РФ нарастила удары по Украине, воспользовавшись ограниченной скоростью Starlink
Пожарные тушат пожар на месте попадания российской ракеты в многоэтажный дом в Киеве 14 октября 2026. Источник: Getty Images

Россия резко увеличила количество ракетных и дроновых ударов по Украине в период, когда был приостановлен обмен американскими разведданными и возникли ограничения в работе спутниковой связи Starlink. В этот период интенсивность российских атак выросла на 58%.

Об этом пишет The Telegraph. Издание приводит результаты совместного анализа с Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

РФ воспользовалась паузой в американской поддержке

По данным CSIS, проанализированным The Telegraph, в период с 12 по 24 октября Россия нанесла около 4003 ударов. Для сравнения, в течение предыдущего аналогичного 12-дневного периода было зафиксировано 2527 российских атак.

Издание напоминает, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накануне Украина подверглась ракетной атаке без привычного заблаговременного предупреждения от союзников.

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На следующий день, 14 октября, Украина подтвердила, что доступ к Starshield – военной версии коммерческой спутниковой системы Starlink от SpaceX – был ограничен.

Исследователь России в Институте изучения войны Катерина Шимкив отметила, что Украина в значительной степени полагается на американские разведданные для заблаговременного предупреждения о российских баллистических ракетах, а также на Starlink для противодействия российским беспилотникам.

По ее словам, Россия воспользовалась перебоями в обмене разведданными, чтобы провести зимнюю кампанию воздушных атак и нанести Украине больший ущерб и разрушения.

Из-за ограничений Starlink снизилась эффективность перехвата

The Telegraph отмечает, что временная потеря доступа к разведданным и высокоскоростному спутниковому интернету затруднила для Украины перехват беспилотников и ракет, приближавшихся к целям.

В период с 30 сентября по 11 октября Украина перехватывала в среднем 87% российских ракет и беспилотников. В следующий 12-дневный период, с 12 по 23 октября, этот показатель снизился до 84,9%.

Особенно низким уровень перехвата был в первые дни после сообщения Зеленского о прекращении обмена американскими разведывательными данными.

12 октября украинские силы перехватили 150 из 184 зафиксированных ракет и беспилотников – 81,5%. На следующий день было уничтожено 168 из 216 запущенных целей, то есть 77,8%.

Россия резко увеличила количество запусков ударных дронов

Параллельно российская армия активнее начала применять ударные беспилотники, в частности реактивные модели "Герань-4" и "Герань-5".

До возникновения проблем со спутниковой связью было зафиксировано 103 запуска таких дронов. В следующий аналогичный 12-дневный период их количество выросло до 382.

Также увеличилось применение беспилотников Shahed-136. По подсчетам, приведенным The Telegraph, за 12 дней до 12 октября российские войска запустили около 1939 таких аппаратов.

В течение следующих 12 дней количество запусков выросло до 3219 – примерно на 66%.

Исследователь Центра стратегических и международных исследований Эрик Тирстен-Ньюман считает, что этот эпизод может подтолкнуть Украину к ускорению работы над снижением зависимости от американских технологий.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Пентагоне отказались расследовать ограничения Starlink для Украины. Сенаторы требовали ответов на два ключевых вопроса: были ли причастны к сбою чиновники правительства США и использовал ли Маск лазейку в системе. Отсутствие ответов о расследовании вызывает вопросы относительно уровня власти, которой Маск обладает над критически важной системой связи. 

После ограничения Starlink в Украине Европа ищет способы уменьшить технологическую зависимость от США и снизить привязанность к любому отдельному поставщику критически важных технологий. 

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