The Telegraph: РФ нарастила удары по Украине, воспользовавшись ограниченной скоростью Starlink

Россия резко увеличила количество ракетных и дроновых ударов по Украине в период, когда был приостановлен обмен американскими разведданными и возникли ограничения в работе спутниковой связи Starlink. В этот период интенсивность российских атак выросла на 58%.

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Об этом пишет The Telegraph. Издание приводит результаты совместного анализа с Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

РФ воспользовалась паузой в американской поддержке

По данным CSIS, проанализированным The Telegraph, в период с 12 по 24 октября Россия нанесла около 4003 ударов. Для сравнения, в течение предыдущего аналогичного 12-дневного периода было зафиксировано 2527 российских атак.

Издание напоминает, что 13 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накануне Украина подверглась ракетной атаке без привычного заблаговременного предупреждения от союзников.

На следующий день, 14 октября, Украина подтвердила, что доступ к Starshield – военной версии коммерческой спутниковой системы Starlink от SpaceX – был ограничен.

Исследователь России в Институте изучения войны Катерина Шимкив отметила, что Украина в значительной степени полагается на американские разведданные для заблаговременного предупреждения о российских баллистических ракетах, а также на Starlink для противодействия российским беспилотникам.

По ее словам, Россия воспользовалась перебоями в обмене разведданными, чтобы провести зимнюю кампанию воздушных атак и нанести Украине больший ущерб и разрушения.

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Из-за ограничений Starlink снизилась эффективность перехвата

The Telegraph отмечает, что временная потеря доступа к разведданным и высокоскоростному спутниковому интернету затруднила для Украины перехват беспилотников и ракет, приближавшихся к целям.

В период с 30 сентября по 11 октября Украина перехватывала в среднем 87% российских ракет и беспилотников. В следующий 12-дневный период, с 12 по 23 октября, этот показатель снизился до 84,9%.

Особенно низким уровень перехвата был в первые дни после сообщения Зеленского о прекращении обмена американскими разведывательными данными.

Главные истории дня

12 октября украинские силы перехватили 150 из 184 зафиксированных ракет и беспилотников – 81,5%. На следующий день было уничтожено 168 из 216 запущенных целей, то есть 77,8%.

Россия резко увеличила количество запусков ударных дронов

Параллельно российская армия активнее начала применять ударные беспилотники, в частности реактивные модели "Герань-4" и "Герань-5".

До возникновения проблем со спутниковой связью было зафиксировано 103 запуска таких дронов. В следующий аналогичный 12-дневный период их количество выросло до 382.

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Также увеличилось применение беспилотников Shahed-136. По подсчетам, приведенным The Telegraph, за 12 дней до 12 октября российские войска запустили около 1939 таких аппаратов.

В течение следующих 12 дней количество запусков выросло до 3219 – примерно на 66%.

Исследователь Центра стратегических и международных исследований Эрик Тирстен-Ньюман считает, что этот эпизод может подтолкнуть Украину к ускорению работы над снижением зависимости от американских технологий.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Пентагоне отказались расследовать ограничения Starlink для Украины. Сенаторы требовали ответов на два ключевых вопроса: были ли причастны к сбою чиновники правительства США и использовал ли Маск лазейку в системе. Отсутствие ответов о расследовании вызывает вопросы относительно уровня власти, которой Маск обладает над критически важной системой связи.

После ограничения Starlink в Украине Европа ищет способы уменьшить технологическую зависимость от США и снизить привязанность к любому отдельному поставщику критически важных технологий.