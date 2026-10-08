''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рожденияВ Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рожденияОтключения света в Украине. ИллюстрацияЭкстренный режим начали отменять: какие графики отключения света действуют в Киеве и ряде областейСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – ГенштабСилы обороны нанесли удар по вражеской стартовой площадке дронов, пунктам управления и ретранслятору Mesh-сети – Генштаб"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощения"Убери свои руки!" Друг Украины Майкл Дуглас накинулся на звезду "Красавицы" из-за своего 13-летнего сына и рассказал, как просил прощенияВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоРоссия в результате удара по Прилукам убила семью с двумя детьми. ФотоЗачем нужен кредитный лимит, если есть собственные средства?Зачем нужен кредитный лимит, если есть собственные средства?Путин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphПутин приказал Суровикину разрушить мосты Киева — The TelegraphОккупанты сосредотачивают силы на Великобурлукском направлении: Трегубов рассказал о ситуации. КартаОккупанты сосредотачивают силы на Великобурлукском направлении: Трегубов рассказал о ситуации. КартаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боя

"Тела собирали по частям": парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
"Тела собирали по частям": парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео
Последствия российского удара по Краматорску. Источник: Коллаж OBOZ.UA

8 октября российская бомба поразила Краматорск в Донецкой области. Под ударом оказались два рейсовых автобуса с пассажирами и прохожие, 33 человека погибли.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители обнародовали видео работы полицейских-парамедиков, которые оказывали помощь тяжелораненым.

На месте трагедии полицейские спасали пострадавших, хотя сами находились под прицелом вражеских дронов. Из-за угрозы повторных обстрелов им приходилось прерывать работу.

Читайте также
Виталий ПортниковВиталий Портников
icon 14,4 т.
Существует только два финала войны, все остальное – или глупость, или демагогия
icon 14,4 т.
Существует только два финала войны, все остальное – или глупость, или демагогия
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 11,6 т.
ВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФ
icon 11,6 т.
ВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФ
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 4,8 т.
Оккупанты запустили по Украине 146 дронов, силы ПВО сбили 126 целей: последствия в областях. Фото и видео
icon 4,8 т.
Оккупанты запустили по Украине 146 дронов, силы ПВО сбили 126 целей: последствия в областях. Фото и видео
''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Полицейские работают на месте российского удара в Краматорске. Источник: Национальная полиция Украины

''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Полицейские работают на месте российского удара в Краматорске. Источник: Национальная полиция Украины

''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Раненым оказывают помощь в Краматорске. Источник: Национальная полиция Украины

Некоторые погибшие настолько сильно обгорели, что их тела приходилось собирать по частям. В настоящее время продолжается идентификация погибших.

Правоохранители продолжают документировать последствия военного преступления России.

''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Сгоревший автобус после российского удара по Краматорску. Источник: Национальная полиция Украины

''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Сгоревший автобус после российского удара по Краматорску. Источник: Национальная полиция Украины

''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

Сгоревший автобус после российского удара по Краматорску. Источник: Национальная полиция Украины

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 октября в результате российского удара по Краматорску погибли 33 человека, ещё 18 получили ранения. Оккупанты применили планерную авиабомбу УМПБ Д-30 СН с боевой частью весом около 100 кг.

Похожие темы
Российские обстрелыВоенные преступления РоссииВойна в УкраинеВойны России против УкраиныКраматорскполицияНациональная полиция УкраиныРоссиясмертьпострадали украинцыспасение
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться