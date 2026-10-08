''Тела собирали по частям'': парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео

8 октября российская бомба поразила Краматорск в Донецкой области. Под ударом оказались два рейсовых автобуса с пассажирами и прохожие, 33 человека погибли.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители обнародовали видео работы полицейских-парамедиков, которые оказывали помощь тяжелораненым.

На месте трагедии полицейские спасали пострадавших, хотя сами находились под прицелом вражеских дронов. Из-за угрозы повторных обстрелов им приходилось прерывать работу.

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Некоторые погибшие настолько сильно обгорели, что их тела приходилось собирать по частям. В настоящее время продолжается идентификация погибших.

Правоохранители продолжают документировать последствия военного преступления России.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 октября в результате российского удара по Краматорску погибли 33 человека, ещё 18 получили ранения. Оккупанты применили планерную авиабомбу УМПБ Д-30 СН с боевой частью весом около 100 кг.