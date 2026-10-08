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Прямо в цель: в ВМС показали, как с помощью морского дрона с турелью уничтожили российский "Шахед". Видео

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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Прямо в цель: в ВМС показали, как с помощью морского дрона с турелью уничтожили российский "Шахед". Видео
"Sargan 3000" уничтожил российский "Шахед". Источник: Скриншот

Морской беспилотный катер "Sargan 3000" уничтожил российский "Шахед" огнем из установленной на борту турели. Беспилотник был поражен, когда он находился в зоне действия сети mesh.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины в Telegram. Военные также обнародовали видео поражения "Шахеда".

В ведомстве отметили, что огонь по воздушной цели велся именно из турели морского беспилотного катера.

Прямо в цель: в ВМС показали, как с помощью морского дрона с турелью уничтожили российский ''Шахед''. Видео

Морской беспилотный катер берет на прицел российский "Шахед". Источник: Скриншот

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Прямо в цель: в ВМС показали, как с помощью морского дрона с турелью уничтожили российский ''Шахед''. Видео

"Sargan 3000" берет на прицел российский "Шахед". Источник: Скриншот

Прямо в цель: в ВМС показали, как с помощью морского дрона с турелью уничтожили российский ''Шахед''. Видео

Результат работы "Sargan 3000". Источник: Скриншот

В ВМС подчеркнули, что продолжают выполнять задачи по защите морского побережья и воздушного пространства Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ВМС ВС Украины совместно с Главным управлением разведки применили "Sargan 3000" для уничтожения российского морского беспилотного катера в Черном море. Это был первый в истории морской бой между беспилотными катерами.

В апреле 2026 года "Sargan 3000" официально приняли на вооружение ВМС Украины. Это многоцелевой морской беспилотный ударный комплекс.

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