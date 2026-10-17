''Нужно мыслить критически'': в ВСУ раскрыли планы армии РФ по захвату Орехова до конца октября

Все заявления командования российских оккупационных войск о якобы "боях в Орехове", зачистке города от украинских защитников и в целом о "значительном продвижении" на Запорожском направлении не отвечают действительности. Да, оккупантам отдан приказ до конца октября текущего года захватить Орехов, Преображенку и Таврическое. Однако этот приказ выполнить невозможно, поскольку захватчики не в состоянии закрепиться в Орехове.

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Об этом сообщила спикер группировки Сил "Юг" Анастасия Шевченко. По ее словам, "достаточно обладать критическим мышлением", чтобы понять, что заявления захватчиков о продвижении являются фейковыми.

Уничтожение врага

"По имеющейся информации, российское командование поставило задачу до конца октября захватить Орехов, Преображенку и Таврическое. Однако наши подразделения успешно срывают планы россиян. Враг здесь несет значительные потери", – рассказала Анастасия Шевченко.

Россияне пытаются проникнуть в Орехов небольшими группами (максимум по два человека), но "им это не удается, ведь подразделения группировки Сил "Юг" своевременно выявляют их, отслеживают их передвижения и наносят поражения как в пригороде, так и непосредственно в черте города", – отметила представительница украинских защитников.

Фейковые доклады

Несмотря на реальную картину, захватчики на местах докладывают высшему командованию о якобы зачистке 50% Орехова от украинских военных. В частности, они утверждают, что зачистили 2 800 домов и что в городе уже скопилось более 150 российских оккупантов.

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"Это фейковые доклады. Об этом, в частности, свидетельствуют обстрелы населенного пункта россиянами. Только вчера вечером, 16 октября, россияне сбросили на город 16 КАБов Достаточно обладать критическим мышлением, чтобы понять: если бы информация россиян о контроле над Ореховом была достоверной, то авиация не применялась бы в таком количестве по городу", – пояснила Шевченко.

Ситуация на направлении

Аналогичная ситуация и в Преображенке. Хотя захватчики доложили своему командованию, что в этом населенном пункте зачистили 754 дома и что там находятся 56 российских военных,"эта информация также не соответствует действительности".

Главные истории дня

"Враг сильно преувеличивает свои "достижения", силы и средства. В Орехов и Преображенку действительно пытаются пробраться инфильтрационные группы, но наши подразделения успешно их выявляют и уничтожают", – заверила представительница Сил "Юг".

Всего с начала октября украинские воины в Запорожской области уничтожили 2 760 оккупантов и 1 150 единиц вооружения и военной техники.

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Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября российский командующий войсками оккупантов Герасимов доложил кремлевскому преступнику Путину, что в Запорожской области захватчики якобы ведут бои уже в Орехове и вообще находятся всего в 5 км от областного центра. Также он хвастался "освобождением" Доброполья, Алексеево-Дружковки и т. д.

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В Генеральном штабе ВСУ опровергли заявления о якобы захвате 92 украинских населенных пунктов с начала сентября и существенном приближении врага к Запорожью. На данный момент Константиновка, Доброполье и другие города, об "освобождении" которых заявляла страна-агрессор, остаются под контролем Сил обороны Украины.

Однако российские оккупанты действительно сосредоточили значительные силы в Запорожье и пытаются обойти Ореховский район обороны с флангов. Целью таких действий врага является приближение к областному центру и перерезание важных логистических маршрутов украинских защитников.