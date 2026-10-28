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Трегубов рассказал, есть ли оккупанты в Купянске. Карта

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
18
Трегубов рассказал, есть ли оккупанты в Купянске. Карта
Иллюстративное фото. Источник: Генштаб

В Купянске (Харьковская область), помимо Сил обороны, остаются небольшие группы оккупантов, которым удалось закрепиться в северной части города. Россияне проникали туда через Голубовку с помощью трубопровода.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он отметил, что после операции "Велес", направленной на выведение трубопровода из строя, новых успешных попыток проникновения врага не фиксировали.

Россияне проникли в северные районы Купянска через трубу

"После того, как однажды россиян фактически выбили из Купянска, и после того, как россияне в Голубовке смогли нарисовать себе серую зону и, в том числе, использовать трубу, им удалось инфильтровать некоторое количество людей – где-то несколько десятков человек – в северные районы и там закрепиться", – подчеркнул Трегубов.

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По словам представителя, Купянск получил меньшие разрушения, чем, например, Волчанск. В городе сохранилось немало капитальных зданий, которые украинские и российские военные могут использовать как укрытия и позиции для выполнения боевых задач.

Трегубов также объяснил, что операция "Велес" была направлена на окончательный вывод из строя трубопровода, которым российские военные пользовались для скрытого проникновения на Купянском направлении. После ее проведения успешных попыток инфильтрации оккупантов в сторону Купянска больше не фиксировали.

Трегубов рассказал, есть ли оккупанты в Купянске. Карта

Карта. Источник: deepstatemap.live

На стороне РФ в Харьковской области воюют иностранцы

Кроме того, в российских подразделениях на Харьковщине воюют наемники из Латинской Америки и Африки, а также, реже, из стран Азии. По оценке представителя, таких бойцов немного, а по боевым характеристикам они существенно не отличаются от других военнослужащих РФ.

"Но они есть, и они являются одним из источников пополнения российского личного состава", – подытожил Тригубов.

Напомним, украинские защитники захватили более 30 оккупантов в трубе газопровода на Купянщине во время операции "Велес". Российские захватчики заявили, что условия их пребывания в плену более чем достойные и их "приняли как родных".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении, продвинувшись более чем на 15 км по подземным коммуникациям в тыл российских оккупантов.

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