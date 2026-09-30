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Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для "Панциря"

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
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ПВО России
ЗРПК "Панцирь-С1" – система ПВО оккупационных войск РФ
Источник: vpk.name

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 23 российских предприятиях, участвующих в производстве ракет для зенитных комплексов "Панцирь". При этом около трети компаний не подпадают под санкции стран коалиции.

Об этом сообщает ГУР, а более подробная информация опубликована на портале War&Sanctions. В разведывательном ведомстве подчеркнули, что ограничения в отношении таких производителей могут ослабить российский военно-промышленный комплекс.

Подробности от ГУР

По информации украинской разведки, более 20 предприятий страны-агрессора участвуют в производстве зенитных управляемых ракет 95Я6 для комплексов "Панцирь". Они входят в общую производственную цепочку и обеспечивают изготовление различных компонентов вооружения.

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В этом году в Москве была замечена новая модификация – "Панцирь-СМД-Е", которая вместо автоматических пушек использует малогабаритные ракеты ТКБ-1055 "Гвоздь".

Главным разработчиком и производителем ракет 95Я6 является Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова. Предприятие также участвует в создании вооружения для беспилотных комплексов "Орион", управляемых снарядов "Краснополь" и авиационных пушек для истребителей Су.

"При этом около трети предприятий, информация о которых обнародована сегодня, не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции", – говорится в сообщении.

Среди этих компаний:

– завод "Компонент" – производитель бесконтактных датчиков целей для ракет 95Я6;

– Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе – производит и поставляет блоки излучения и питания для этих ракет;

– Тамбовский завод "Электроприбор" – производитель рулевых приборов для 95Я6.

Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для ''Панциря''

Російські підприємства, які беруть участь у виробництві ракет для зенітних комплексів "Панцирь"

Источник: Скриншот

Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для ''Панциря''

Російські підприємства, які беруть участь у виробництві ракет для зенітних комплексів "Панцирь"

Источник: Скриншот

Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для ''Панциря''

Російські підприємства, які беруть участь у виробництві ракет для зенітних комплексів "Панцирь"

Источник: Скриншот

Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для ''Панциря''

Російські підприємства, які беруть участь у виробництві ракет для зенітних комплексів "Панцирь"

Источник: Скриншот

Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для ''Панциря''

Інфографіка

В ГУР отметили, что для ослабления военного потенциала России санкции должны охватывать не только производителей наступательного вооружения, но и предприятия, обеспечивающие работу всей цепочки производства российского оружия.

"Ослабление этой системы защиты станет дополнительным весомым аргументом для российских властей, чтобы сесть за стол переговоров и договориться о справедливом мире", – отмечается в сообщении.

Как Россия применяет "Панцири"

"Панцирь" – российский зенитный ракетно-пушечный комплекс малой дальности, предназначенный для защиты важных военных, промышленных и других объектов от воздушных атак. Его также используют для усиления противовоздушной обороны на малых высотах и противодействия массированным ударам с воздуха.

Треть не под санкциями: в ГУР раскрыли данные о российских предприятиях, производящих ракеты для ''Панциря''

ЗРК "Панцирь"

Источник: wikipedia.org

В частности, "Панцири" прикрывают российские предприятия, производящие крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, эти комплексы используются для защиты российских воинских подразделений во время боевых действий в Украине и других важных объектов.

Как писал OBOZ.UA, ранее ГУР обнародовало данные о 155 российских предприятиях, связанных с производством компонентов для военной техники и вооружения. Это компании, которые входят в состав или находятся под управлением холдинга "Роселектроника" российской госкорпорации "Ростех".

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