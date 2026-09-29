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Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read4 мин
icon 12,3 т.
Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках
Командир 126-й бригады Олег Александров и командир 331-го полка Олег Морозов

Во временно оккупированных Олешках вХерсонской области, вероятно, находятся военнослужащие 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ и 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Командиры этих подразделений могут быть причастны к созданию условий, из-за которых жители города остались без доступа к еде и необходимой помощи.

Гражданское население страдает от гуманитарного кризиса и голода, поскольку российские оккупанты фактически держат Олешки в блокаде. Об этом сообщает "Следство.Инфо".

Что известно о 126-й бригаде и ее командире

126-ю отдельную бригаду береговой обороны Черноморского флота РФ создали в 2014 году на базе бывшей украинской 36-й бригады. После оккупации Крыма часть ее военнослужащих перешла на сторону России, а сейчас подразделение базируется в селе Перевальное.

После начала полномасштабного вторжения бригада участвовала в боях в Херсонской области, в частности за Вознесенск. По данным Генштаба ВСУ, уже к середине апреля 2022 года она потеряла до 75% личного состава, однако российские власти впоследствии присвоили подразделению статус "гвардейского".

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В настоящее время бригада продолжает действовать на Херсонском направлении в составе российской группировки "Днепр".

По состоянию на май 2025 года командиром 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота РФ назывался полковник Олег Александров. Информация о нем появлялась в российских Telegram-каналах, где также публиковались материалы о его якобы "героических" поступках, которые распространялись среди школьников в Твери в виде листовок.

Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках

Командир 126 бригади Олег Александров

Источник: Росмедіа

Александров родился в 1987 году и получил военное образование в Московском высшем военном командном училище и Общевойсковой академии ВС РФ. Российские источники утверждали, что после начала полномасштабного вторжения он участвовал в боях, в частности отразил атаку украинских военных, взял в плен американских наемников и продолжил бой после ранения в 2023 году.

В одном из интервью Александров также рассказывал о своем деде, который после Второй мировой войны воевал против "бандеровцев" на западе Украины. До назначения на командную должность в 126-й бригаде он возглавлял 17-й танковый полк 70-й дивизии РФ, который дислоцировался на левом берегу Херсонской области.

В то же время независимый OSINT-проект называет командиром 126-й бригады другого офицера – 43-летнего Константина Кочеткова.

Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках

Костянтин Кочетков зліва

Источник: "Слідство.Інфо"

Что известно о 331-м полку и его командире

331-й гвардейский парашютно-десантный полк входит в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Подразделение дислоцируется в Костромской области и входит в число элитных формирований российских десантных войск.

Полк фигурирует в отчетах о событиях под Иловайском в 2014 году, а его военнослужащих обвиняют в расстреле украинских бойцов, которые выходили из окружения через так называемый "зеленый коридор".

После начала полномасштабного вторжения 331-й полк участвовал в наступлении в Киевской области, а впоследствии воевал на Сватовско-Кременском и Бахмутском направлениях. В 2024 – начале 2025 года его привлекали к боям за Часов Яр.

По имеющимся данным, военные этого подразделения в настоящее время также находятся на оккупированной части Херсонской области, в частности в районе Олешковской общины.

Командиром 331-го полка является 40-летний Олег Морозов с позывным "Холод". На эту должность его назначили в августе прошлого года.

Держат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в Олешках

Олег Морозов зліва

Источник: Росмедіа

До этого Морозов был начальником штаба и заместителем командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в Приморском крае. Это подразделение участвовало в боях за Журавку в Сумской области.

Как писал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию в оккупированных Олешках и других общинах Херсонской области. По его словам, гуманитарная катастрофа на временно оккупированном левобережье области вызвана действиями России, которая блокирует поступление помощи и препятствует эвакуации гражданского населения.

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