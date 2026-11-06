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"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
5,1 т.
"Тревожный звоночек": в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео
Операция была проведена вблизи Лимана. Источник: Скриншот

Российские военкоры пожаловались на беспрецедентную атаку украинских наземных роботизированных комплексов на позиции оккупантов вблизи Лимана. По их информации, к штурму привлекли более 20 роботов, оснащенных гранатометами, пулеметами и взрывчаткой.

Об этом говорится в российских Telegram-каналах. Командование назвало это тревожным сигналом и признало, что Украина выводит применение наземных дронов на новый уровень.

Российские военкоры признали новую угрозу со стороны Украины

По информации российских Z-каналов, к операции привлекли 28 НРК из состава 3-го армейского корпуса ВСУ.

Утверждается, что два робота были оснащены автоматическими гранатометами Mk-19, еще 18 имели по два противотанковых гранатомета AT-4, а 8 – были дронами-камикадзе.

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

К операции привлекли 28 НРК. Источник: Скриншот

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''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

Военкоры признали, что этот случай является тревожным сигналом. Источник: Скриншот

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

Военкоры признали, что этот случай является тревожным сигналом. Источник: Скриншот

Российская сторона заявила, что обнаружить группу удалось благодаря разведке, а атаку якобы отбили с помощью FPV-дронов и беспилотников со сбросами. Однако военкоры признали, что этот случай является тревожным сигналом.

"Несмотря на отражение атаки, это очередной звоночек о том, что война дронов на передовой со стороны противника постепенно выходит на новый уровень", – говорится в сообщении.

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

К операции привлекли 28 НРК. Источник: Скриншот

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

Военкоры признали, что этот случай является тревожным сигналом. Источник: Скриншот

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

К операции привлекли 28 НРК. Источник: Скриншот

Оккупанты отметили, что сначала ВСУ начали использовать НРК для большинства прифронтовых логистических задач, чтобы обезопасить военных от вражеских ударов. Теперь, по их словам, Украина испытывает новую тактику и превращает боевые наземные роботизированные комплексы из средств поддержки в самостоятельную ударную силу, чтобы сократить потери среди штурмовиков.

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

Сообщение. Источник: Скриншот

''Тревожный звоночек'': в России пожаловались на рекордную атаку украинских наземных дронов под Лиманом. Фото и видео

Карта. Источник: deepstatemap.live

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что украинские защитники из подразделения "Братство", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР МО Украины, испытывают новый наземный роботизированный комплекс. Он необычен тем, что вооружен огнеметами. Известно, что этот НРК тестируется украинскими воинами с сентября.

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